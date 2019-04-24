Май — Июнь 2019

МАШИНЫ ТЕСТ-ДРАЙВЫ МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ Создаётся впечатление, что основным инструментом, который использовали дизайнеры при создании BMW X7, было увеличительное стекло, а во главе угла стояла задача перещеголять конкурентов СЕМЬ ПРИЧИН ПОЧЕМУ Пятое поколение Land Rover Discovery стало настоящим полем битвы между сторонниками современных и традиционных подходов. Впрочем, истина, как известно, всегда где-то посередине САМ ТЫ ТОЛСТЫЙ! На заводе во Владивостоке начался выпуск обновлённого кроссовера Mazda CX-9, но не стоит искать в его облике кардинальных перемен. Главное, как всегда, в деталях, ну а все детали внутри ПО ПРОЗВИЩУ «ТИХИЙ» Nissan Qashqai — одна из тех моделей, которые сформировали нынешнюю автомобильную моду. С её появлением началось повальное увлечение компактными кроссоверами, а заодно наш мозг окончательно смирился с идеей, что SUV не обязательно должен быть полноприводным НА ПУТИ К ГАРМОНИИ Гармоничный и сбалансированный. Эти слова как нельзя лучше определяют обновлённый Hyundai Tucson. Впрочем, он и прежде был молодцом — симпатичный снаружи, удобный внутри и, самое главное, не такой уж дорогой НЕМНОГО Б/У ЛЕГЕНДЫ БРИТАНИИ В нашей стране, пожалуй, нет внедорожников, которые подобно Land Rover Discovery 3 и его прямому потомку Discovery 4, обросли бы таким количеством мифов, слухов и легенд. Некоторым сюжетам позавидовал бы сам Стивен Кинг, хотя большая их часть оказалась просто выдумкой

ОСОБОЕ МНЕНИЕ ЗАЧЕМ ПОКУПАТЬ VOLVO? С потребительской точки зрения шведы делают великолепные автомобили, которые способны на равных конкурировать с немцами, а порой и превосходить их. Популярность марки вы можете оценить сами, просто взглянув на то, сколько Volvo встречается в потоке ежедневно АНАТОМИЯ КОМПАКТА Мы начинаем длительный тест-драйв Hyundai Creta, который поможет понять, стоит ли вам покупать этот автомобиль ИСТОРИЯ АРХАР ПО ИМЕНИ DODGE Правила изменились! Под таким слоганом новый RAM въехал в 1994-й модельный год. Эффект получился невероятным. Причём сильнее необычного дизайна с отдельными крыльями публику поразила топ-модель с V10 под капотом ЛЮДИ ИНТЕРВЬЮ ПО ПРОЗВИЩУ БЕШЕНЫЙ Алексей Кастрицкий родился там, где тысяча километров не расстояние, а отсутствие асфальтоукладчиков приводит к появлению уникальных, созданных в единственном экземпляре автомобилей, помогающих побеждать тотальное бездорожье. Причём не только на соревнованиях, но и в жизни.

СТИЛЬ ВОН ИЗ ГОРОДА! Сезон загородных пикников открыт! Майские праздники и следующие за ними весенне-летние выходные располагают к вылазкам на природу, речным и морским купаниям, пирушкам на траве. А чтобы правильно оборудовать машину всем необходимым для отдыха, учтите наши рекомендации МИР МАРШРУТЫ СЕВЕРНЫЙ ПУТЬ. ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ТЕРИБЕРКА В последние годы жизни здесь стало больше, во многом благодаря знаменитому фильму «Левиафан», съёмки которого завершились в 2014-м. Как только он вышел в прокат, Териберка, показанная в фильме краем земли, стала популярной у путешественников ФОТОРЕПОРТАЖ ШТАТ ОДИНОКОЙ ЗВЕЗДЫ Техас занимает второе место в США по размеру территории (после Аляски) и численности населения (после Калифорнии). Вы удивитесь, но до 2010 года этот штат по размеру экономики на равных соперничал с нашей страной

ПУТЕШЕСТВИЯ КРУГОСВЕТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ. ТАНЗАНИЯ Арабы оставили заметный след почти на всём Восточном побережье Африки. Даже язык суахили, на котором говорят в большей части этого региона, имеет арабское происхождение и на слух можно уловить знакомые арабские слова

ЛИКБЕЗ В МИРЕ ГИГАНТОВ Ателье CustomTruck известно проектами по превращению американских пикапов в автомобили мечты. На этот раз в поле зрения ателье попал Ford F‑350. Даже без каких-либо переделок эту машину правильнее было бы называть грузовиком — настолько она масштабна и велика МОЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ Даже несмотря на отсутствие механических блокировок, Nissan Terrano вполне можно назвать внедорожником. Предел его проходимости, как правило, ограничивают только стандартные шоссейные покрышки АКАДЕМИЯ SUBARU. ЛЕКЦИЯ 2. ОППОЗИТЫ Удивительно, но в мире всеобщей унификации, обезличивания технологий, дизайна и самого подхода к автомобилю, экономически успешно существует марка, выдвигающая на первый план инженерное совершенство