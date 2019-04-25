Renault доработала пикап Alaskan для Европы

Renault Alaskan, построенный с широчайшим использованием компонентов пикапа Navara, пережил первое в своей биографии обновление. Грузовичку модифицировали заднюю подвеску, обновили двигатель и добавили современных опций.

Благодаря переработке задней 5-рычажной подвески пикап не только стал комфортнее за счет снижения вибраций, но и получил увеличенную грузоподъемность: теперь Renault Alaskan может перевозить до 1,1 тонны груза. Его буксировочные способности, впрочем, остались неизменными и составляют 3,5 тонны. Еще одной доработкой ходовой части стали задние дисковые тормоза и система автоматического экстренного торможения, которая теперь устанавливается в том числе и в базовой комплектации (правда, не на всех рынках).

Что касается моторной гаммы, то обновленному пикапу достался более дружественный к окружающей среде 2,3-литровый дизель, который получил селективный катализатор. Мощность двигателя осталась на прежнем уровне – он доступен в 160- и 190-сильном вариантах, а вот крутящий момент вырос сразу на 22 Нм – до 425 Нм. Агрегатируется он с 6-ступенчатой механикой либо 7-диапазонным автоматом.

В списке бортового оборудования Renault Alaskan появились улучшенные ассистенты старта в горку и спуска с нее, а также функция помощи при движении с прицепом. Новая мультимедийная система теперь понимает функции AndroidAuto и AppleCarPlay, а также содержит камеры кругового обзора.

При всех вышеописанных изменениях внешне Alaskan почти не отличается от дорестайлингового варианта: основным отличием стали новые 17-дюймовые колесные диски вместо прежних 16-дюймовых, а опционально доступны и 18-дюймовые колеса.

У европейских дилеров обновленный пикап должен появиться осенью нынешнего года.

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