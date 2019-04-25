Новый Land Cruiser 300: первые подробности

Заслуженный ветеран внедорожного рынка может сменить поколение уже в ближайший год. Нынешний Land Cruiser 200, выпускающийся с 2007 года, уступит свое место модели под индексом 300, который станет легче и экономичнее – но останется внедорожником.

В Toyota искренне считают Land Cruiser своим историческим достоянием, поэтому, вопреки недавним слухам, отказываться от продолжения выпуска внедорожника не намерены. Однако, учитывая постоянно ужесточающиеся экологические стандарты, японцы будут вынуждены пойти на некоторую модернизацию моторной гаммы, о чем свидельствуют и свежие утечки об укрываемой пока от чужих глаз новинке. В частности, по данным издания Autoblog, производитель может лишить «Крузер» 8-цилиндровых моторов, сохранив только V6.

При этом основной 6-цилиндровый двигатель для Land Cruiser 300 планируется позаимствовать у Lexus – к примеру, 3,5-литровый турбированный V6, который способен развивать примерно те же 400 л.с., как и V8, который Toyota собирается отправить в отставку. В случае применения этого мотора Land Cruiser лишится и 8-ступенчатого автомата, так как с шестицилиндровым двигателем уже активно взаимодействует 10-диапазонная коробка.

Может внедорожник получить и гибридную силовую установку, которую составят из электродвигателя, 3,5-литрового V6 в его атмосферном варианте и все того же 10-диапазонного автомата с отдачей порядка 350 л.с.

Впрочем, для некоторых рынков, не слишком скованных экологическими ограничениями (включая и Россию) Toyota может и сохранить 8-цилиндровые агрегаты. Поэтому не исключено, что даже после смены поколений «Крузер» в нашей стране по-прежнему будет оснащаться 4,6-литровым 309-сильным мотором. Та же судьба – быть представленными на избранных рынках – ждет, по слухам, и дизельные двигатели.

Издание Autoblog со ссылкой на японскую прессу утверждает, что Land Cruiser 300 по габаритам будет сопоставим с нынешней генерацией внедорожника: изменения в размерах ограничиваются считанными миллиметрами. При этом обещано, что «Крузер» сохранит традиционную рамную конструкцию, но получит множество электронных доработок – от мультимедийной системы с 12,3-дюймовым экраном до фирменного комплекса водительских ассистентов Toyota Safety Sense.

Между тем, дебютировать Toyota Land Cruiser 300 может уже в нынешнем году, так как, по некоторым данным, старт производства внедорожника намечен на 2020 год. Еще годом позже появится и соплатформенный Lexus LX нового поколения.

Сиреневый монстр. Toyota Tundra Truck Garage

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