Передний бампер для Mercedes-Benz Sprinter

Передний бампер SmartBar, разработанный компанией ARB для Mercedes-Benz Sprinter VS30 можно смело назвать специальным защитным комплексом. Масштабная конструкция полностью заменяет штатный бампер, повторяет форму передней части автомобиля, в нём предусмотрены крепления для всех штатных аксессуаров и при этом она обеспечивает высочайший уровень безопасности.

Новый бампер подходит для модификаций фургон, микроавтобус и шасси любой длины и с любой конфигурацией крыши. На сегодняшний день это самая легкая и безопасная система передней защиты, обеспечивающая безопасность не только водителя и пассажиров, но и, что очень важно, пешеходов. По результатам тестов коэффициент HIC (Head Injury Criteria – критерий тяжести повреждений головы) не превышает 1500, что соответствует жёсткому австралийскому стандарту и повышает шансы пешехода на выживание в результате ДТП.

Новый бампер SmartBar совместим со всеми штатными системами безопасности, включая Active Brake Assist с функцией автономного экстренного торможения, комплект датчиков парктроника и камеру с углом обзора 360°. Конструкцией предусмотрено также место для бака AdBlue DEF.

Вес установленного бампера около 45 кг, и может увеличиться на 0,5 кг в случае установки парктроника. Бампер добавляет к длине автомобиля 190 мм, а самое заметное изменение – уменьшившийся угол въезда 17° по центру конструкции (заводской угол 21°). Бампер поставляется с полным комплектом фар (дневной и ближний свет, противотуманные фары, стояночные огни и указатели поворота). В комплект поставки включено одно крепление антенны с левой стороны.

Бампер крепится к шасси автомобиля несколькими кронштейнами, допускающими регулировку по трём осям. Кронштейны совместимы с подушками безопасности и также соответствуют австралийским стандартам.

Результаты тестов бамперов Smartbar доказывают, что вероятность нанесения серьезной травмы ими пешеходу ниже, чем у других аналогов. Это обусловлено полой конструкцией бампера, поглощающей большую часть удара, а также характеристиками уникального, специально разработанного материала.

Бампер одинаково хорошо подходит как для автомобилей стандартных версий, так для фургонов скорой помощи и спецавтомобилей. Такая мощная защита может приглянуться и путешественникам, проводящим за рулём своего Mercedes-Benz Sprinter много часов во время поездок по незнакомым дорогам.