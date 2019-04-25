Новый пикап ISUZU D-MAX ‘2019 уже в России: комплектация и цены

Компания ISUZU RUS объявляет о старте продаж на российском рынке нового пикапа ISUZU D-MAX 2019 модельного года

Новинка продолжает выдающуюся историю пикапов Isuzu, уходящую корнями в 1963 год и сочетает в себе более чем вековые традиции качества и надежности японского бренда ISUZU, передовые технологии, комфорт и стильный современный дизайн;

В основе ISUZU D-MAX 2019 года – надежная рама, новый 3-литровый дизельный двигатель, две новые коробки передач, проверенная система полного привода, модернизированная энергоемкая подвеска, два варианта исполнения кабины и удобная грузовая платформа;

Грузоподъемность нового пикапа ISUZU D-MAX увеличена до 995 кг, что является одним из лучших показателей в классе;

Новый ISUZU D-MAX прекрасно подготовлен к российским дорожным и климатическим условиям эксплуатации;

Одним из ключевых преимуществ нового пикапа ISUZU D-MAX является низкая стоимость владения: на все автомобили распространяется гарантия 5 лет или 120 тысяч км пробега, межсервисный интервал составляет 20 000 км;

Стоимость базовой версии нового пикапа Terra начинается от 2,145 млн рублей, на выбор покупателям будет предложено 6 комплектаций.

Японский бренд ISUZU – один из мировых лидеров в области производства коммерческой техники и один из ведущих производителей инновационных дизельных двигателей – объявляет о старте продаж на российском рынке нового пикапа ISUZU D-MAX 2019 модельного года.

Яркий и стильный дизайн, рамная конструкция, новый 3-литровый дизельный двигатель, новые трансмиссии, проверенная система полного привода, модернизированная энергоемкая подвеска, два варианта исполнения кабины и удобная грузовая платформа – вот лишь основные преимущества нового D-MAX, благодаря которым он претендует на лидерство в сегменте пикапов.

«За те два года, что D-MAX представлен на российском рынке, мы уже сумели добиться впечатляющих результатов: сейчас наш пикап входит в топ-5. Но мы верим, что можем добиться еще большего успеха с новым D-MAX, который идеально подходит для России с его 3-литровым двигателем, новыми коробками передач, увеличенной грузоподъемностью и значительными улучшениями экстерьера и интерьера! Более того, мы проделали большую работу, фактически с нуля создали новую дилерскую сеть с шоурумами, которая нацелена на продажи и обслуживание пикапов. Сегодня у нас 33 точки по всей России, к концу года их будет 40, а к концу 2020 года – 50», — отметил генеральный директор ISUZU RUS Фабрис Горлье.

Единственный пикап от производителя грузовой техники

ISUZU D-MAX 2019 модельного года продолжает выдающуюся историю пикапов ISUZU, уходящую корнями в 1963 год. Философия D-MAX – KRHA – основана на 4 ключевых понятиях: Kaiteki («комфорт»), Ryurei («спортивный характер»), Hinebuto («простор и устойчивость») и Aibou («надежность»).

ISUZU D-MAX – единственный пикап на российском рынке, разработанный производителем грузовой техники. Именно поэтому надежность, прочность и ресурс использования, заложенные в конструкцию автомобиля, соответствуют канонам рынка коммерческой техники. К примеру, рама автомобиля, на которой смонтирован кузов и основные агрегаты. Благодаря крепким швеллерам, скрепленным фигурными поперечинами, «хребет» пикапа прекрасно держит нагрузку, демонстрируя крайне низкие деформации на кручение и изгиб при движении по бездорожью.

Главное преимущество нового пикапа ISUZU – универсальность. Это и выдающийся инструмент для бизнеса, и автомобиль, который станет незаменимым помощником в различных областях – от путешествий на дальние расстояния до семейных поездок в городе, от перевозки спортивного инвентаря до покорения бездорожья.

Дизайн

Стильный и современный дизайн экстерьера призван подчеркнуть мощь, спортивный характер и идеальные габариты пикапа, а массивные колесные арки, широкий покатый капот, новая LED-оптика, новая решетка радиатора и новый передний бампер добавляют образу брутальности. Четкие боковые линии кузова создают ощущение постоянного движения, которое дополняют боковые подножки нового дизайна и антенна в виде акульего плавника. Лаконичный дизайн новой панели заднего борта символизирует удобство и практичность грузовой платформы автомобиля.

Просторная кабина – и в полуторном, и в двойном исполнении – приятно удивит своей вместительностью и функциональностью. Продуманная эргономика, качественные отделочные материалы и множество специальных отсеков для хранения – все разработано в рамках концепции универсального дизайна ISUZU. Яркими акцентами служат контуры, проходящие от передней консоли через двери до задних пассажирских сидений. Передние сидения, выполненные в стиле BolsterStyle (формованные, с боковой поддержкой), со стороны водителя имеют электроприводы регулировки в 6 направлениях для комфортной посадки. Задние сидения спроектированы для удовлетворения всех возможных потребностей, исходя из самых разнообразных вариантов использования пикапа.

Простая и комфортная в восприятии приборная панель имеет безупречную компоновку. В D-MAX 2019 модельного года установлена превосходная мультимедийная система SurroundSound с 7-дюймовым сенсорным дисплеем и 8 динамиками. Бесключевой доступ в автомобиль и кнопка запуска двигателя делают повседневное использование максимально практичным и удобным.

Команда ISUZU приложила максимум усилий, чтобы гарантировать водителю и пассажирам нового D-MAX максимум приятных впечатлений от каждой поездки.

Силовая линия

На все версии пикапа D-MAX 2019 модельного года устанавливается новый силовой агрегат – 3-литровый дизельный двигатель ISUZU 4JJ1 (177 л.с. / 430 Н•м), оснащенный системой турбонаддува с изменяемой геометрией VGS Turbo и интеркуллером. Он обеспечивает отличную тягу в широком диапазоне, а также прекрасную динамику при движении в городе и на загородных трассах. Эта же модель двигателя, но в модификации с «грузовыми» настройками, устанавливается на серию легких грузовых автомобилей ISUZU NMR.

Комбинированный шестеренчатый привод ГРМ хорошо зарекомендовал себя на грузовых моделях ISUZU, оптимизированная конструкция шестерни «ножничного» типа с дополнительной пружиной исключает зазоры между зубьями шестерен, возникновение ударных нагрузок в точках контакта, и тем самым увеличивает его ресурс. Привод является необслуживаемым: однорядная цепь рассчитана на весь срок службы мотора. В зависимости от условий эксплуатации речь идет о пробегах до 500 000 километров.

На выбор покупателям предлагается две новые коробки передач – механическая 6-ступенчатая ISUZU MVL-6N и автоматическая 6-ступенчатая Aisin AWR6B45 II. Основные преимущества механической КПП – долговечность, надежность и комфортный механизм переключения передач. Классическая автоматическая трансмиссия Aisin наделяет автомобиль превосходной динамикой и позволяет оптимизировать расход топлива (8,0 л на 100 км пути в смешанном цикле), а также гарантирует безотказную работу даже в сложных условиях эксплуатации и оборудована системой защиты от перегревов.

Система полного привода

Все модели ISUZU D-MAX 2019 модельного года оборудованы системой подключаемого полного привода Part-time с понижающим рядом. Задний мост задействован постоянно, подключение переднего моста происходит вручную при помощи селектора. При активизации полного привода распределение крутящего момента по осям происходит в пропорции 50/50.

Подвеска

Модернизированная задняя подвеска выполнена на основе конструкции из трехлистовых рессор, что позволило повысить комфорт и плавность хода автомобиля – в том числе с незагруженной грузовой платформой, а также увеличить грузоподъемность до 995 кг (для версии с механической КПП), что является одним из лучших показателей в классе. Одной из особенностей задней подвески являются не требующие обслуживания резинометаллические шарниры в проушинах коренных листов.

Конструкция независимой передней подвески ISUZU D-MAX включает два мощных рычага (верхний и нижний) и амортизационную стойку с витой пружиной, установленную под большим наклоном к продольной оси машины. Это обеспечивает хорошую управляемость и ходовые качества автомобиля. Минимальный дорожный просвет для машин в стандартном исполнении с 18-дюймовыми колесами составляет 235 мм – лучший показатель в классе, что позволяет автомобилю передвигаться в условиях сложного бездорожья.

Адаптация к дорожным условиям

Новый ISUZU D-MAX 2019 модельного года прекрасно подготовлен к любым климатическим и дорожным условиям. Все важные узлы и агрегаты автомобиля защищены снизу прочными стальными листами. Защиту имеет и топливный бак, расположенный слева по ходу движения, перед задним мостом.

Системы безопасности

Автомобиль оборудован необходимыми электронными системами, повышающими безопасность, а также облегчающими управление и маневрирование.

Из стандартных систем безопасности для всех комплектаций: ESC (Electronic Stability Control), включающая в себя ABS, EBD и TCS (Traction Control System), а также усилитель экстренного торможения Brake Assist. Во всех комплектациях установлены 6 подушек безопасности.

Новые системы безопасности и помощи водителю, появившиеся на D-MAX 2019 модельного года:

Система стабилизации прицепа TSC (Trailer Sway Control) предназначена для распознавания ранних признаков опасного колебания прицепа, автоматически активирует тормоза на отдельных колесах, а также снижает крутящий момент двигателя, чтобы вернуть прицеп под контроль.

Система помощи при спуске HDC (Hill Descent Control) обеспечивает полностью контролируемое движение автомобиля на спуске благодаря постоянному поддержанию оптимального тягового усилия. Система активируется принудительно нажатием кнопки HDC на центральной консоли в районе блока кнопок управления зеркалами заднего вида.

Система помощи при трогании в подъем HSA (Hill Start Assist) предотвращает откат автомобиля при начале движения на уклонах выше 5,7 градусов. Система активируется автоматически при превышении крутизны склона.

Новый ISUZU D-MAX 2019 модельного года оборудован УВЭОС «ЭРА-ГЛОНАСС».

Комплектации и цены.

Новый пикап ISUZU D-MAX 2019 модельного года предлагается в 6 различных комплектациях:

Terra (от 2,145 млн рублей)

Aqua (от 2,245 млн рублей)

Air с механической и автоматической трансмиссией (от 2,345 млн рублей)

Flame (от 2,495 млн рублей)

Energy (от 2,595 млн рублей)

10 тысяч километров на Isuzu D-Max

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