Хроники ГИБДД

Большой Брат оповестит о пробках

Начало недели выдалось богатым на события, касающиеся водителей всех возрастов и категорий. Поэтому журнал «Клуб 4 × 4» решил открыть специальную рубрику, в которой будет освещать главные инициативы наших доблестных законодателей и исполнителей. Разумеется, не без однобоких и ангажированных комментариев со стороны редакции.

Врёшь, не уйдёшь!

Что ж, приступим. Президент России подписал законопроект, согласно которому водителю, скрывшемуся с места тяжёлого ДТП, грозит до 9 лет лишения свободы. Эту информацию просто хочется донести до всех, кто хоть раз пытался сесть за руль нетрезвым или даже «с бодуна». Теперь последствия идиотизма могут стать необратимыми не только для жертв аварии, но и для того, кто позволил себе встать над законом. Инициатива правильная.

Одна беда: это очередной стимул коррупционерам повысить сборы с населения. То есть, как обычно, у нас любые вопросы можно «решить». Просто чем выше срок грозит, тем больше купюр придётся раздобыть.

На дороге все равны

Минтранс хочет переиграть систему подготовки новых водителей и выдавать любительские и профессиональные права. ГИБДД в лице замглавы Госавтоинспекции Владимира Швецова, что характерно, категорически против.

И в этом господин Швецов прав, как никогда: всех водителей надо обучать так, чтобы потом не было мучительно больно. Примерно как сейчас. Все пробки, всё хамство на дорогах, вседозволенность некоторых личностей — это всё отголоски хаоса, творившегося в обучении в автошколах, и «платной» выдачи прав в течение последних двадцати лет.

Доводы замглавы ГАИ неоспоримы: сейчас все, кто только что получил права категории B, может пойти и стать таксистом. Это недопустимо. От себя добавим: давно назрела реформа всей системы отбора таксистов и водителей общественного транспорта. Если человек хочет водить троллейбус, его хотя бы учат три месяца. А подключиться к агрегатору через подставные конторы может любой, заимевший российские права. Даже собственной машины не нужно. Это бардак и прямая угроза всем нам.

Ликсутов знает, что мы делаем каждое лето

Самая одиозная личность в правительстве Москвы, глава департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов решил взять на себя законотворческие функции. По его мнению, штрафы за нарушения ПДД надо индексировать ежегодно. Мало того, «злостных нарушителей» он собирается лишить скидок на оплату «писем счастья». И здесь впечатление от очередной инициативы двоякое: с одной стороны, всех, кто плюёт на правила и окружающих, конечно, хочется наказать как можно строже. С другой… Вот вы знаете хотя бы одного водителя, регулярно передвигающегося по городу и ни разу не нарушившего хотя бы абсолютно алогичный скоростной режим, когда на одной и той же улице у нас то 40, то 60, то все 80 км/ч?

Беда лишь в том, что и сам Максим Станиславович, и его коллеги из ДепТранса передвигаются по Москве с мигалками и не соблюдают разметку, но почему-то считают, что столичные водители должны жить по законам, отличающимся от общероссийских. Причём органы власти им в этом потакают: немалая доля штрафов в Москве выше, чем в остальных городах России.

Но куда более любопытная инициатива главы ДепТранса состоит во введении системы оповещений водителей о затруднениях на дороге, ремонтных работах и так далее. То есть власти будут нам присылать текстовые сообщения в зависимости от того, куда мы едем. Вроде бы, о нас же заботятся, но…

Простите за выражение, но Максим Станиславович, похоже, элементарно «спалился», то есть проговорился. Все параноики ликуют: да, мы давно все под колпаком, и соответствующие органы власти знают, как и куда мы едем. Просто раньше это были лишь подозрения, а теперь вот, Ликсутов заявляет, что технически такие уведомления легко реализовать. И никакие законы о персональных данных в данном случае не сработают.

Будет праздник и на нашей (многополосной) улице

Завершить сегодняшние хроники хочется на позитивной ноте. МВД и Минтранс готовятся к историческому событию: в ближайшее время (правда, точнее не сказано) будет проведена тотальная проверка всех дорог страны на предмет возможности повышения скоростного режима.

По словам представителя ведомства, всё больше дорог становятся безопаснее, новые трассы изначально проектируются по бессветофорному принципу. Так что повышение разрешённой скорости — логичный шаг. Но если речь идёт о проезде населённых пунктов, никаких поблажек не будет: там скоростной режим может только ужесточиться.

Если эта инициатива не заглохнет, как многие до неё, возможно, мы с вами сможем, наконец-то, использовать круиз-контроль в наших машинах. А пока этого делать не рекомендуется: на всех трассах дорожники постоянно меняют скоростной режим, как им вздумается, причём проследить хотя бы малейшую логику, кроме стремления оштрафовать за превышение, не представляется возможным.

Не переключайтесь. Продолжение следует…

Текст Евгений Липовицкий