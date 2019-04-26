Mitsubishi Pajero попрощался спецверсией

В то время как в России внедорожник Mitsubishi Pajero пока еще можно можно приобрести, на своей родине, в Японии его дни уже сочтены – там выпущена ограниченная «прощальная» версия модели, знаменующая собой закат «эпохи Pajero»

Еще в декабре 2015 года председатель правления компании Mitsubishi Осамо Масуко в одном из интервью раскрыл тайну, ошеломившую преданных поклонников седанов этой японской марки: модели Galant и Lancer, включая культовую спортверсию Evo, дальнейшего развития не получат. Сказано – сделано. Но был в этом ряду упомянут и флагманский внедорожник Pajero, и вот теперь выпуском «прощальной» версии завершается производство и этой модели.

Комментируя 4,5 года назад столь болезненное для многих решение, г-н Масуко пояснил его причины: разработка теряющих спрос седанов в одиночку, в отсутствие желающих подключиться к этому партнеров, слишком затратна для относительно небольшого производителя, а полноразмерный внедорожник не удовлетворяет требованиям топливной экономичности, поэтому Mitsubishi просто вынуждена сосредоточиться лишь на компактных и среднеразмерных кроссоверах.

Ровно год назад был прекращен выпуск короткобазных Pajero, и тогда же на немецкий рынок была поставлена ограниченная партия (1000 экз.) «прощальной» версии обеих модификаций, хотя длиннобазник еще оставался на конвейере. Теперь же настал и его черед, в связи с чем «последнее издание» этого внедорожника выпущено теперь уже в самой Японии и еще меньшим тиражом – всего 700 экземпляров.

Выпускавшийся с 1982 года в четырех поколениях Pajero к концу своей жизни был произведен в количестве почти 3 млн экземпляров и успел стать настоящей легендой ралли «Дакар» (в специальной спортивной версии, разумеется).

Основой для выпущенного в Японии Pajero Final Edition стала средняя по уровню и цене комплектация Exceed, оснащенная 3,2-литровым турбодизелем в комплекте с автоматической трансмиссией. Но в штатное оснащение входит также и опционные в случае с Exceed блокировка заднего дифференциала, боковые подушки и занавески безопасности, электропривод передних сидений, люк и багажные рейлинги.

Есть, конечно же, и «особые приметы» – начиная с особой окраски в мягких тонах и накладок с подсветкой на порогах дверей и заканчивая памятными шильдиками и номерными табличками. Кроме того, владелец каждого «прощального» Pajero получит несущие логотип Mitsubishi наручные часы Citizen. Цена Pajero Final Edition в пересчете на рубли — примерно 2,6 миллиона.

Возможно, Pajero был обречен даже раньше 2015 года: справедливости ради надо отметить, что компания Mitsubishi не особо вкладывалась уже и в четвертое поколение этого внедорожника, попросту переработав и осовременив предыдущее. Однако же, несмотря на сделанные компанией заявления и все эти церемониальные «прощальные» версии, на самом деле окончательная точка в истории Pajero еще не поставлена – его производство на экспорт пока сохраняется.

Поставляется он пока в том числе и в Россию (где минимальный ценник на него составляет около 3 млн рублей), но срок действия сертификата ОТТС на эту модель заканчивается в декабре сего года, и о продлении речи не ведется.

Так что, с одной стороны история Pajero медленно, но верно идет к концу, а, с другой, ничто не мешает японцам в последний момент всех удивить и запустить в производство его преемника в том или ином виде. Как это бывает с популярными исполнителями: дает, вроде, прощальный концерт, а через пару лет глянь – опять на сцене.

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