Volkswagen Teramont – ваш семейный автомобиль

Выбираете семейный автомобиль? Тогда размер точно имеет значение – определенно, нужен большой автомобиль! А если выбрать больше, чем просто большой? Можно и так – Volkswagen Teramont, флагман модельной линейки Volkswagen уже ждет вас.

В новом Volkswagen Teramont есть место и большим планам, и всем вещам, которые понадобятся для их реализации. Этот автомобиль позволяет вам взять с собой не только всех необходимых, но и все необходимое.

Два отдельных сиденья второго ряда обеспечивают пассажирам повышенный комфорт. Данная опция предполагает индивидуальные регулировки положения спинок сидений и подлокотников, возможность складывания спинок сидений для достижения максимальной грузоподъемности, продольную регулировку положения сидений для увеличения пространства для ног.

Откиньте второй ряд и проходите на третий. Это можно сделать без лишних усилий одной рукой.

Вспомните, как часто раньше вашим ногам было тесно. Вспомните, чтобы навсегда об этом забыть.

Volkswagen Teramont — действительно большой и очень просторный. Невероятно просторный. Такой просторный, что раньше это невозможно было представить.

Превратите мечту о просторном автомобиле в реальность. Официальный дилер Volkswagen «Автоцентр Сити – Каширка» предлагает воспользоваться специальной программой для многодетных семей на Volkswagen Teramont с кредитной ставкой от 3,9%*.

Основные условия:

Для клиентов с 3 и более несовершеннолетними детьми.

Доступна при предъявлении свидетельства многодетной семьи, соответствующей страницы паспорта, свидетельств о рождении.

Распространяется на автомобили 2018 и 2019 г. выпуска

Подробности специальной программы уточняйте по телефону: +7 (495) 741-45-45 и на нашем сайте .

«Автоцентр Сити – Каширка»

Официальный дилер Volkswagen

Адрес: Москва, Внешняя сторона МКАД, 23 км

* Основные условия кредитования ООО «Фольксваген Банк РУС» (далее Банк) на покупку нового VW Teramont по продукту «Кредит с остаточным платежом на приобретение нового автомобиля» валюта кредита – рубли РФ; сумма кредита от 120 тыс. до 4 млн. руб. Процентная ставка (в % годовых) при сроке 12 мес – 3,9%, при сроке от 13 до 36 мес. – 7,9% при первоначальном взносе (далее ПВ) от 30% (включительно) при предоставлении полного пакета или двух документов и оформлении договора личного страхования, заключаемого в отношении заемщика. При отказе заемщика от заключения договора личного страхования процентная ставка составит: при сроке 12 мес — 6,9%, при сроке от 13 до 36 мес. – 10,9%. Акция доступна при условии, что Клиент имеет трех или более несовершеннолетних детей, что подтверждается информацией из паспорта, свидетельствами о рождении детей или удостоверением многодетной семьи. Минимальный размер остаточного платежа (далее ОП) в % от стоимости автомобиля – 20%; максимальный размер ОП при сроке кредита 12 мес. – 55%, при сроках 13-24 мес. – 45%, при сроках 25-36 мес. – 40%. Обеспечение по кредиту – залог приобретаемого автомобиля. Условия кредита действительны на 01.04.2019 и могут быть изменены Банком. Информация по телефону Банка: 8-800-700-75-57 (звонок по России бесплатный). Лицензия ЦБ РФ № 3500, 117485, г. Москва, ул. Обручева, д.30/1, стр.2. www.vwbank.ru.