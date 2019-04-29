Дакар переехал в Саудовскую Аравию

Легендарный ралли-рейд сменил континент

Организаторы «Дакара» объявили о переносе ралли-рейда в Саудовскую Аравию. Легендарный внедорожный марафон, который проводится с 1979 года, отпразднует свой ближневосточный дебют уже в январе следующего года. Последние 10 лет гонка проходила по территории стран Южной Америки.

Маршрут «Дакара 2020» проложен практически через все административные округа Саудовской Аравии. Гонка стартует в городе Джедда, где находится легендарный фонтан короля Фахда, выбрасывающий воду со скоростью 375 километров в час. Затем пилотов и механиков ждет отдых в столице страны Эр-Рияде. Развернувшись в регионе Эш-Шаркия, «Дакар» финиширует в городе-курорте Аль Киддия, недалеко от Эр-Рияда, строительство которого началось только в прошлом году.

Старт первому «Дакару» был дан 26 декабря 1978 года. 182 участника собрались на площади Трокадеро в Париже, чтобы впервые преодолеть 10 тысяч километров до столицы Сенегала. Гонку проводили на африканском континенте вплоть до 2007 года. В 2008 году из-за атаки террористов и гибели четырех граждан Франции ралли-рейд отменили, а годом позже перенесли в Южную Америку.

Предыдущий «Дакар» прошел на территории Перу. Стартовали гонщики в Лиме, разворачивались на юге страны, в регионе Такна, и финишировали снова в Лиме. Маршрут ралли-рейда на 70 процентов состоял из песчаных спецучастков, проходящих через пустыни Ики. Победителями гонки в классе внедорожников стал Нассер Аль-Аттия (Toyota), грузовиков — Эдуард Николаев (КАМАЗ). А российская мотогонщица Анастасия Нифонтова стала первой женщиной, которая проехала весь марафон без поддержки механиков.

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