УАЗ ударил «Буханкой» по зверскому бездорожью: детали и цены

Одновременно с экспедиционным «Хантером» Ульяновский автозавод запустил на рынок и схожую спецверсию классической «Буханки». Микроавтобус и без того имеет серьезные внедорожные задатки, но ульяновцы решили усилить их дополнительно, построив версию «Трофи» — причем относительно недорогую.

Как сообщалось ранее, УАЗ 3909 «Трофи» уже предлагается официальными дилерами завода, теперь же стали известны детали, отличающие эту экстремальную модификацию.

В силовую установку «Буханки» в Ульяновске не вмешивались: отличия версии «Трофи» ограничиваются главным образом внешним обвесом и некоторыми дополнительными опциями. Например, стальные колесные диски стали черными и несут на себе внедорожную резину BFGoodrich All-Terrain размерностью 225/75 R16. Также преодолевать бездорожье помогут надежные мосты «Спайсер» с блокировкой дифференциала.

На крыше «Буханки» появился экспедиционный багажник-корзина (тоже черного цвета) с основательной лестницей на корме автомобиля, а в список оснащения вошли подогрев передних сидений, новые ручки дверей, сдвижные форточки и (наконец-то!) единый ключ на все замки – и для зажигания, и для дверей. Обивка сидений изготовлена из высокопрочного материала с водоотталкивающей пропиткой.

В движение внедорожная «Буханка», как и прочие, приводится 2,7-литровым атмосферным мотором с отдачей в 112 л.с. Работает мотор в паре с 5-ступенчатой МКПП и системой полного привода, которая включает в себя понижающий ряд и блокировку заднего дифференциала.

Цена на версию «Трофи» не кусается. В то время как за 7-местную модификацию стандартного УАЗ 3909 завод просит 699 900 рублей, стоимость «Трофи», согласно информации от дилеров, составляет (без учета скидок и спецпредложений) 829 900 рублей. Заказы на новый внедорожник УАЗ, как видно, уже принимаются.

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