Лада 4×4 могут снабдить полностью независимой подвеской

Пока в Тольятти то ли разрабатывают, то ли не разрабатывают новое поколение культовой «Нивы», нынешняя генерация внедорожника может получить чуть ли не самое суровое конструктивное изменение за свою биографию.

По слухам, для Lada 4×4 уже разрабатывается новая, полностью независимая подвеска. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на источники в компании «Автопродукт», которая как раз и занимается проектированием новой ходовой части.

Технических подробностей пока нет, как и сроков реализации проекта. Однако, судя по некоторым деталям, если такая подвеска для «старой Нивы» и появится, то вряд ли ею будут оснащать внедорожник на заводском конвейере. Вероятнее всего, решение будет предлагаться на афтермаркет-рынке как тюнинг-кит для уже собранных в Тольятти автомобилей.

В активе «Автопродукта» уже имеются реализованные проекты, подобные вышеописанному – к примеру, компания разрабатывает и производит кит-комплекты для доработки подвесок целого ряда автомобилей Lada, а также поставляет некоторые компоненты на сборочные линии Lada Sport.

Lada 4×4 продается «АвтоВАЗом» сейчас сразу в пяти вариантах – классическом трех- и пятидверном, модификации Urban для обоих кузовов а также во внедорожном исполнении Bronto. Все Lada 4×4 комплектуются 1,7-литровым мотором с отдачей в 83 л.с. в паре с 5-ступенчатой механикой и системой полного привода. Стоит внедорожник как минимум 518 900 рублей.

Лада Шаман: первое фото новой «Нивы»

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