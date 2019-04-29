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Новости   29 апреля 2019   

В России хотят продавать японский внедорожник Isuzu MU-X

Компания Isuzu раздумывает по поводу вывода на российский рынок рамного внедорожника Isuzu MU-X

Isuzu MU-X представляет собой перелицованный Chevrolet TrailBlazer. У модели — лонжеронная рама, неразрезной задний мост, жестко подключаемый полный привод: технически TrailBlazer и MU-X повторяют пикап Chevrolet Colorado, только вместо рессор сзади стоят пружины.

 

 

Базовые машины оснащаются 150-сильным турбодизелем 1.9, с которым могут работать либо 5-ступенчатая механика, либо 6-диапазонный автомат. Также есть версия со 177-сильным дизельным мотором объёмом 3 литра и автоматической коробкой передач.
В России MU-X может составить конкуренцию таким рамным «японцам» как Mitsubishi Pajero Sport и Toyota Fortuner.

Сейчас российское представительство Isuzu изучает перспективы этого сегмента. Если объём рынка будет достаточным, в конце года будет принято положительное решение, и марка займётся сертификацией внедорожников MU-X для России. О ценах сейчас говорить рано.

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