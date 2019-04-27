Mitsubishi L200 – лучший пикап для любых условий



Внедорожники Mitsubishi давно известны как весьма надёжные и неприхотливые автомобили, уверенно чувствующие себя в любых условиях. И одним из самых популярных внедорожников-пикапов всегда был и остается Mitsubishi L200.

Новый L200 это: мужественный, стильный и в меру строгий внешний вид, который реализован в рамках концепции дизайна Dynamic Shield, улучшенная система полного привода, обеспечивающая выдающиеся внедорожные характеристики, новейшие системы активной безопасности и помощи водителю, а также комфорт и управляемость!

Новая 6-тиступенчатая автоматическая коробка передач, обогрев рулевого колеса, новый дизайн экстерьера, камера заднего вида не могут не порадовать любого автолюбителя! Также, L200 может похвастаться самой впечатляющей и совершенной полноприводной трансмиссией, которая когда-либо была разработана специалистами MITSUBISHI Motors Corporation – Super Select 4WD—II, ее конструкция позволяет переключаться с экономичного режима привода на одну ось на режим полного привода непосредственно во время движения на скорости до 100 км/ч.

Двигатель 4N15, который устанавливается в новые L200 – это сверхэкономичный 4-цилиндровый полностью алюминиевый силовой агрегат с уменьшенной токсичностью отработавших газов и самой низкой степенью сжатия в своём классе.

Само собой, пикап должен выдерживать тяжёлые условия эксплуатации. С этой целью в новом L200 справляется мощная лонжеронная рама, отличающаяся выдающейся прочностью и долговечностью. Тщательное проектирование подвески для широкого диапазона условий эксплуатации обеспечило комфорт при движении, сопоставимый с комфортом легкового автомобиля, и потрясающую маневренность, благодаря лучшему в классе радиусу разворота. При этом шасси сохранило необходимую прочность, выносливость и долговечность, как важнейшую особенность практичного пикапа.



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Mitsubishi INCHCAPE

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