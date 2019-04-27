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Дилер-клуб   27 апреля 2019   

Mitsubishi L200 – лучший пикап для любых условий

 
Внедорожники Mitsubishi давно известны как весьма надёжные и неприхотливые автомобили, уверенно чувствующие себя в любых условиях. И одним из самых популярных внедорожников-пикапов всегда был и остается Mitsubishi L200. 

 

Новый L200 это: мужественный, стильный и в меру строгий внешний вид, который реализован в рамках концепции дизайна Dynamic Shield, улучшенная система полного привода, обеспечивающая выдающиеся внедорожные характеристики, новейшие системы активной безопасности и помощи водителю, а также комфорт и управляемость! 

 

Новая 6-тиступенчатая автоматическая коробка передач, обогрев рулевого колеса, новый дизайн экстерьера, камера заднего вида не могут не порадовать любого автолюбителя! Также, L200 может похвастаться самой впечатляющей и совершенной полноприводной трансмиссией, которая когда-либо была разработана специалистами MITSUBISHI Motors Corporation Super Select 4WDII, ее конструкция позволяет переключаться с экономичного режима привода на одну ось на режим полного привода непосредственно во время движения на скорости до 100 км/ч. 

 

Двигатель 4N15, который устанавливается в новые L200 – это сверхэкономичный 4-цилиндровый полностью алюминиевый силовой агрегат с уменьшенной токсичностью отработавших газов и самой низкой степенью сжатия в своём классе. 

 

Само собой, пикап должен выдерживать тяжёлые условия эксплуатации. С этой целью в новом L200 справляется мощная лонжеронная рама, отличающаяся выдающейся прочностью и долговечностью. Тщательное проектирование подвески для широкого диапазона условий эксплуатации обеспечило комфорт при движении, сопоставимый с комфортом легкового автомобиля, и потрясающую маневренность, благодаря лучшему в классе радиусу разворота. При этом шасси сохранило необходимую прочность, выносливость и долговечность, как важнейшую особенность практичного пикапа. 
 
И вы можете стать обладателем этого великолепного многоцелевого автомобиля уже сегодня в дилерском центре Mitsubishi INCHCAPE! 

Выберите свой L200 прямо сейчас! 

 
Узнайте больше у специалистов дилерского центра Mitsubishi INCHCAPE по телефону +7 495 407 0264 

 

Если Mitsubishi – то в INCHCAPE! 

 

Mitsubishi INCHCAPE 

Официальный дилер Mitsubishi Motors 

Адрес: г. Москва, 29-й км МКАД (внешняя сторона), вл. 1 

www.mitsubishiinchcape.ru  


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