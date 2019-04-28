Умному водителю – умный Volkswagen Tiguan

Как говорится, одна голова – хорошо, а две – еще лучше!

Точно так же и с автомобилем, вы все контролируете, но при этом можете положиться на Volkswagen Connect.

Больше не надо запоминать в каком ряду на парковке вы оставили свой Volkswagen Tiguan, приложение в телефоне само это сделает.

Больше не надо спорить с друзьями, кто лучше за рулем, приложение Connect расставит все точки над «i» и в деталях покажет стиль вашего вождения.

Больше не надо напрягать свой глазомер, измеряя расстояния при парковке. Ваш умный автомобиль все сделает сам и даже больше, Volkswagen Tiguan Connect еще и припаркуется самостоятельно, вам только останется потихоньку нажимать на педаль газа.

Больше не надо решать сложные задачи по расчёту экономичности топлива, за вас это посчитает Connect.

Больше не надо запоминать дату или километраж, чтобы заранее записаться на ТО, Volkswagen Tiguan и это сделает!

Общайтесь с умным автомобилем! Где такой найти? Конечно же, в дилерском центре Volkswagen «Автономия»!

Выбрать Volkswagen Tiguan Connect из наличия

Если хотите сначала просто с ним пообщаться, и так сказать, «притереться» характерами, тогда добро пожаловать на тест-драйв.

Подробнее об автомобиле Volkswagen Tiguan и приложении Connect вы можете узнать по телефону у наших менеджеров +7 (495) 256-24-58

Официальный дилер Volkswagen «Автономия»

Москва, МКАД 104 км, внешняя сторона на пересечении с Щелковским ш.