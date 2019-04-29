Подъёмная сила сетевых магазинов

В предыдущем выпуске серии мы рассказали, за что можно купить себе шланг с моторчиком. Сегодня приподнимем тему и займёмся домкратами. Да, с моторчиками.

На самом деле сей предмет автомобильно-джиперского обихода крайне важен, и я не понимаю, почему его может не быть в машине. Особенно, если вы не ездите там, где за словосочетание «мобильный шиномонтаж» могут и спросить. Любой домкрат в нужный момент дорог. Дороже он, если удобен и универсален. Если вы хоть раз пытались подпихнуть штатный «ромбик» под передний мост Jimny, вы меня понимаете. Или если вы пытались поднять севший на брюхо Evoque. Не побоюсь этого слова, даже уазисты меня поймут! Короче, иногда хочется отдать ползапаски за то, чтобы не крутить почти вывихнутыми пальцами тонюсенькую ручку, лёжа на животе в грязи.

Ромб с прибором

По большому счёту все домкраты с электроприводом, которые вы можете заказать в сети, делятся на четыре категории: ромбические, разновидность бутылочных, бутылочные с компрессором и любой из них, но в комплекте с электрогайковёртом. Вот типичный представитель «домкратус ромбикус» с прикрученным сбоку электрическим 12-вольтовым моторчиком. Высота подъёма — 450 мм. Минимальная высота — 120 мм. Гайковёрт заявлен на 350 Н·м, но по отзывам не дотягивает. Стоимость на момент написания статьи — 5836 рублей с бесплатной доставкой. Это почти вдвое ниже некоторых аналогов, которые продаются тут.

https://clck.ru/FmZSk

Дешевле, но за деньги

Почти такой же домкрат, как первый, можно заказать с платной доставкой, что в итоге выйдет едва ли дороже. Преимущество этого варианта в том, что в комплект входит удлинитель, позволяющий увеличить высоту подъёма до 520 мм. Без него домкрат способен заползти под брюхо на высоту 120 мм. Конечно, можно подкопать, но иногда это крайне непросто сделать. Кроме домкрата, в поставке гайковёрт, удлинитель штока, «крокодилы» для подключения к аккумулятору и мой любимый стеклобой. Стоит набор 2348 рублей и доставка около 2800 курьером до двери.

https://clck.ru/FmZsB

Красота задорого

Третий домкрат бутылочного типа. Он довольно дорогой и, пожалуй, самый симпатичный. Если вам в домкрате это важно, то за 6634 с доставкой он ваш. Поднимает на скромные 330 мм, но и высота у него невелика — чуть больше 100 мм. Комплект почти пустой: собственно домкрат, страшненькая сумочка, удлинитель для прикуривателя, переходник для аккумулятора и две головки. Последнее странно, поскольку гайковёрта в наборе нет. А с инструментом такой домкрат стоит тысячи на две дороже.

https://clck.ru/FmaHK

Полезные бутылки

Я не очень люблю домкраты-ромбы, хотя они часто удобнее прочих. В моей иерархии на первом месте подкатные, на втором — бутылочные. Китайцы сделали нечто среднее, соединив это ещё и с компрессором, фонариком и манометром. Нет, кофе оно варить не умеет. Видимо, это единственный оптимальный вариант, который можно использовать даже на сравнительно слабом грунте, поскольку площадка, контактирующая с ним, вполне себе полноразмерная и плоская. Домкрат выдвигает шток на высоту подъёма 360 мм. Минимальная высота — 135. Компрессор дует до десяти атмосфер, что, скорее всего, не соответствует истине, равно как и его производительность в 35 литров в минуту. Домкрат может поднять груз массой пять тонн. Вот только одновременно поднять и накачать колесо не выйдет: шланг короток — всего 650 мм. Стоит прибор с бесплатной доставкой 7084 рубля.

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Меньше, но больше

Финальное наше предложение будет самым дорогим, но и самым компактным. Если для вас размер важен, а стоимость — не очень, то это ваш вариант. В комплекте, впрочем, не только сам домкрат, но и красивая коробочка, три предохранителя, удлинители и гайковёрт с набором головок. Несмотря на компактность, поднимает устройство на 470 мм, будучи сам высотой едва за 10 см. Производитель указывает максимальную нагрузку в три тонны. Ну, а стоит компактный вариант 12 384 рубля. Недаром отзывов о нём практически нет.

https://clck.ru/FmbAU

Текст Игорь Губарь