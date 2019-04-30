Итоги работы «Атлант-М Тушино» за 2018 год — успех не бывает случайным!

Каждый год SKODA AUTO Russia подводит итоги работы дилерской сети и награждает лучших дилеров марки. Награды получают дилеры SKODA, имевшие максимальные показатели в работе в течение всего года. Стать лучшим в одной или нескольких направлениях работы — важное событие для каждого дилера.

По результатам работы за 2018 год официальный дилер SKODA «Атлант-М Тушино» занял 2-е место в области послепродажного обслуживания в регионе Москва, тем самым подтвердив звание одного из лучших сервисов SKODA. Также по сумме набранных баллов за 2018 год «Атлант-М Тушино» стал лучшим дилером Москвы.

Коллектив «Атлант-М Тушино» гордится уже ставшими традиционными наградами представительства SKODA в России за свою работу. Мы рады, что высокий уровень сервиса, предоставляемого компанией, нашел отражение не только в отзывах и приверженности клиентов, но и был по праву оценен высшим руководством марки SKODA в России.

Каждый проданный или обслуженный дилерским центром «Атлант-М Тушино» в 2019 году автомобиль SKODA станет подтверждением того, что выбранный компанией путь предоставления услуг высокого качества по доступной цене и персональный подход к каждому клиенту приводит к успеху из года в год.

Убедитесь и вы в самом высоком качестве предоставляемых услуг по продаже и техническому обслуживанию автомобилей SKODA.

Позвоните нам: +7 (495) 780-9-780

Атлант-М Тушино

Официальный дилер SKODA

Адрес: Москва, Строительный проезд, 7А, корп. 11