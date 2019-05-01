Новый Land Rover Defender: испытания почти завершены, премьера совсем близко

Мировая премьера нового Land Rover Defender должна состояться уже в этом году, но официальная дата пока не названа. Ожидается, что Land Rover Defender получит совершенно новую платформу с полностью независимой подвеской и алюминиевым кузовом, а моторная гамма будет составлять 2-литровые агрегаты семейства Ingenium. При этом возможности появления под капотом «Дефендера» 6-цилиндровых моторов тоже полностью исключать нельзя.

Также известно, что в семейство Defender войдут как минимум четыре модификации с разной длиной колесной базы (аналоги 90- и 110-й серий) и разным числом дверей. И, возможно, в будущем семейство пополнится пикапом с двухдверной кабиной.