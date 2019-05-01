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Новости   1 мая 2019   

Новый Land Rover Defender: испытания почти завершены, премьера совсем близко

Во время празднования «Международного дня Land Rover» британская компания опубликовала свежие фото с испытаний нового поколения культового Defender и поделилась некоторыми деталями испытаний: тестовый парк внедорожников уже прошел испытания в жаркой пустыне при температурах до +50° С, в условиях 40-градусных морозов в Арктике, а также на высоте более 3 000 метров над уровнем моря в горах Колорадо.

Совокупный пробег всех тестовых прототипов, собранных британцами, уже превысил 1,5 млн километров. «Дефендеру» приготовили более 45 000 испытаний, которые состоялись в разных частях планеты – на высотах до 10 000 футов (более 3 км) и при температурах от -40 до +50 градусов.

 

 

Тестовая программа близится к завершению. Однако впереди еще грядут испытания в жаркой и труднопроходимой африканской Кении. Land Rover собирается передать один из прототипов для эксплуатации в жёстких условиях фонду Tusk Trust, который был создан еще в 1990 году и своей целью ставит защиту и восстановление дикой природы Африки.

«Все это доказывает, что Defender – самый выносливый и проходимый представитель модельного ряда Land Rover из когда-либо созданных», — уверен Ник Роджерс (Nick Rogers), исполнительный директор, главный инженер Jaguar Land Rover.

 

 

Мировая премьера нового Land Rover Defender должна состояться уже в этом году, но официальная дата пока не названа. Ожидается, что Land Rover Defender получит совершенно новую платформу с полностью независимой подвеской и алюминиевым кузовом, а моторная гамма будет составлять 2-литровые агрегаты семейства Ingenium. При этом возможности появления под капотом «Дефендера» 6-цилиндровых моторов тоже полностью исключать нельзя.

Также известно, что в семейство Defender войдут как минимум четыре модификации с разной длиной колесной базы (аналоги 90- и 110-й серий) и разным числом дверей. И, возможно, в будущем семейство пополнится пикапом с двухдверной кабиной.

 

 

Информация о скором завершении испытаний нового «Дефендера» обнародована производителем сегодня не случайно, а по случаю празднования «Международного дня Land Rover», который отмечается ежегодно 30 апреля — именно в этот день в далеком уже 1948 году в рамках автомобильной выставки в Амстердаме был представлен его «пращур», самый первый Land Rover Series I.

Производство новой модели будет сосредоточено на новом предприятии Land Rover в Нитре, Словакия.

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