Российский внедорожник Aurus «Комендант»: изображения первого прототипа

Министерство промышленности и торговли РФ опубликовало изображения первого прототипа премиального внедорожника, который пополнит семейство Aurus. До официальной премьеры «Коменданта» остались считанные недели. Глава Минпромторга Денис Мантуров знакомится с одним из первых серийных «Комендантов».

На распространенных фотографиях хорошо заметно, что архитектура интерьера Aurus Komendantо практически полностью повторяет салон седана Aurus Senat S600. Что касается внешности внедорожника, то о ней пока можно судить лишь по патентным изображениям, опубликованным ранее. Скорее всего, «Комендант» построят по тому же принципу, что и прочие модели семейства – с идентичной собратьям по платформе передней частью и индивидуально спроектированным остальным кузовом.

Ожидается, что Komendant будет почти полностью унифицирован с седаном – в том числе и по высоте посадки в салоне. Разрабатывают внедорожник на той же самой единой модульной платформе. Поэтому, система полного привода, коробка передач, силовой агрегат, возможно, «переедут» на Komendant с «Сената» без изменений. Мы говорим о гибридной силовой установке на базе 4,4-литрового V8 с отдачей в 598 л.с. в паре с 9-ступенчатым автоматом КАТЕ и муфтой привода передних колес.

Руководство проекта считает, что именно внедорожник должен стать самой востребованной моделью после начала его открытых продаж, однако, случится это еще нескоро. Планы Aurus предусматривают старт производства «Коменданта» не ранее 2020 года.

Помимо седана, лимузина и внедорожника в семейство премиальных автомобилей Aurus должны войти минивэн, рассекреченный буквально на днях парадный кабриолет (вопрос о его продажах населению пока решается), мотоцикл и, возможно, некая более бюджетная модификация «Коменданта».

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