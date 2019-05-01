Необычная «Лада» для ВДВ появится на параде 9 мая

В параде Победы на Красной площади примет участие новый легкий многоцелевой автомобиль Lada 4×4

Новинка закреплена за подразделениями Воздушно-десантных войск (ВДВ) и оборудована пулемётным вооружением. ВДВ впервые применили пикапы Lada 4×4, оснащённые 12,7-миллиметровым крупнокалиберным пулеметом 6П50 «Корд», во время учений «Восток-2018».

Этот опыт оказался положительным. Десантники, оснащенные этими машинами, оперативно выполнили боевые задачи. В настоящее время ВДВ применяют эту машину для тактических учений

Как сообщил ТАСС источник из оборонно-промышленного комплекса, рассматриваются более тяжелые варианты вооружения «Лады 4×4». «Не исключаю установку на пикап противотанкового ракетного комплекса “Корнет” или 30-миллиметрового станкового гранатомета АГС-30», — отметил источник.

Интересную армейскую Lada 4×4 показали прошлым летом на «Дне передовых технологий правоохранительных органов — 2018». Правда, та машина не имела дверей, поэтому эксперты предположили, что она создана для южных стран вроде Ливии, Ирака и Сирии.

Скорее всего, новая модель для ВДВ, которая дебютирует на параде Победы, не будет сильно отличаться от показанной на прошлогодней выставке.

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