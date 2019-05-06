В мире гигантов. Ford F350 CustomTruck

Ателье CustomTruck хорошо известно проектами по превращению американских пикапов в автомобили мечты. На этот раз в поле зрения ателье попал немаленький от рождения Ford F‑350. Даже без каких-либо переделок машину правильнее было бы называть грузовиком — настолько она масштабна и велика. Но зачем стесняться? Строить — значит строить!

Разумеется, авторы проекта не ограничились простым стайлингом, а подошли к процессу более серьёзно. Всё началось с лифт-комплекта BD Suspension на восемь дюймов, заставившего внедорожник F‑350 буквально встать на цыпочки. Под стать росту и колёса с шинами Nitto Trail Grappler 37×13.5 R22 на дисках Fuel Off-Road с максимальным вылетом. Особенно впечатляют задние, сдвоенные — выставленные напоказ и навевающие мысли о неукротимой мощи. Причём, чтобы всё это поместилось в колёсные арки, спереди пришлось использовать удлинённые рычаги.

Силовой бампер Kelderman Trucks подчёркивает

угловатость передней части пикапа

Угловатый дизайн передней части F‑350 удачно подчеркнул силовой бампер Kelderman Trucks с ярко-красными крюками Monsterhook. Такой же бампер установлен и сзади, а к штатной оптике и спереди, и сзади добавили светодиодные прожекторы Rigid. Прежде чем устанавливать бампера, их окрасили порошковой эмалью, а поверх ещё раз покрыли краской, на этот раз обычной, под цвет накладок низа пикапа. При этом ярко-красные элементы тюнингованной подвески отлично гармонируют с не менее сочным красным оттенком основного цвета кузова.

Даже без каких-либо переделок эту машину правильнее было бы его назвать грузовиком — настолько она масштабна и велика

В передний бампер отлично вписалась лебёдка WARN16.5ti, имеющая одно из самых высоких тяговых усилий среди всех лебёдок для внедорожников (7 500 кг) и просто-таки выдающиеся показатели по длительности непрерывной работы. Завершила процесс постройки монстра не столь заметная, но не менее полезная деталь тюнинга — кунг от компании ARE, пожалуй, лучшего производителя подобного оборудования.

Выставленный напоказ задний мост несомненно добавляет проекту брутальности. Шины Nitto Trail Grapper 37×13.5 R22 тут более чем уместны

В итоге получился пикап-гигант, внешность которого полностью соответствует надписи Super Duty на его заднем борту. В самом деле трудно представить более заметный и бескомпромиссный автомобиль!

Текст Вадим Клепнёв

Фотографии Алексей Кириллов