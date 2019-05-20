Готовимся к сезону. Масла и смазки для мототехники Liqui Moly

Квадроциклы сегодня стали настолько популярны, что даже их классификация требует специальной подготовки. Теперь они делятся на детские, любительские (попроще), профессиональные (посложнее и помощнее), спортивные, экстремальные и утилитарные. Особняком стоит техника side-by-side — по сути те же квадроциклы, но с посадкой не верхом, а на удобном сиденье с простейшим кузовом. Она, кстати, вообще может выступать в любой роли: от форменных багги для прыжков с трамплина до упоротых гряземесов с 32-ми колёсами и от спортивных скоростных машин до лёгких грузовиков.

Однако если присмотреться внимательнее, то окажется, что большая часть агрегатов любого квадроцикла аналогична мотоциклетным, а самые утилитарные из них порой используют элементы, напоминающие тракторные. При адекватном подходе эта техника вполне надёжна и даже при убойной эксплуатации редко выходит из строя. Специалисты утверждают, что одними из важнейших условий её безотказной работы являются правильно подобранные технические жидкости и их своевременная замена. Компания Liqui Moly, всегда уделявшая сегменту ATV особое внимание, к началу сезона предложила целую линейку средств на все случаи жизни.

Страшное немецкое слово Doppelkupplungsgetriebe переводится

всего лишь как «коробка с двойным сцеплением»

Как мы уже говорили, большинство современных квадроциклов имеют двигатели, схожие с мотоциклетными, а значит, по идее, и для тех, и для других масло должно быть аналогичным. Но в Liqui Moly считают, что различия всё же есть и для квадроциклов нужны специальные масла. Все они имеют в своём названии аббревиатуру ATV. Например, для вездеходов Stels и их моторов с автоматическим сцеплением рекомендовано масло ATV 4 Motoroil 10W‑40, а для техники американского производства лучше всего подойдёт ATV 4T Motoroil 5W‑50. Несмотря на то что их вязкость различна, оба продукта отвечают самым высоким требованиям по защитным и смазывающим свойствам и позволяют эксплуатировать технику с максимальными нагрузками и в самых суровых условиях.

Понятные любому автомобилисту цифры 5W‑50 в мотомире

означают абсолютно то же — всесезонность и стабильную

вязкость при любой температуре

Качественное охлаждение двигателя — залог его надёжной и бесперебойной работы. Сегодня почти везде используется водяное охлаждение, а значит, то, насколько хорошо оно будет работать, в значительной степени зависит от антифриза. В квадроциклах рекомендуют применять долговременный антифриз Motorbike Langzeit Kuhlerfrostschutz GTL 12 Plus. А вот трансмиссии у этой техники бывают разные, хотя чаще всего используется обыкновенный вариатор. В ассортименте Liqui Moly для него ничего нет, просто потому что он необслуживаемый, но у некоторых моделей, таких как утилитарные Suzuki и Kawasaki, очень оригинальная конструкция раздаточной коробки, внутри которой спрятаны «мокрые» тормоза задних колёс. Подобным образом устроены тракторы, где тормоза аналогичной конструкции максимально защищены от воды и грязи. Такие трансмиссии нуждаются в специфичном масле Traktoroil UTTO 10W‑30.

Качественная консистентная смазка держится

в крестовинах и шлицах заметно дольше

После раздаточной коробки на пути к редукторам есть ещё приводные валы. Для их шлицев и крестовин прекрасно подходит консистентная смазка Mehrzweckfett, а в случае зимней эксплуатации — незамерзающая даже при минус 60 °C Thermoflex Spezialfett. Для межколёсных редукторов, если они есть, применяют стандартные трансмиссионные масла GL‑4 или GL‑5 с показателем вязкости SAE75W‑90, а в приводах, как и в любых других ШРУСах, используется смазка с дисульфидом молибдена LM 47 Langzeitfett MoS2. Редко, но случается, что в ступичных узлах устанавливают конические подшипники, требующие регулировки и смазки. В них будет отлично работать высокотемпературная (до плюс 150 °C) пластичная универсальная Weisses Universal-Fett. Ну и наконец про тормозные системы. В большинство из них заливают обычную жидкость DOT4, но, если вы ездите зимой или привыкли выжимать из квадроцикла всё, лучше использовать DOT 5.1 с расширенным температурным диапазоном.

В общем, качественные технические жидкости — главное условие надёжного функционирования узлов и агрегатов, но только продукция от известных производителей наиболее полно учитывает условия, в которых придётся работать вашей технике.