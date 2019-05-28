Мой лучший друг. Nissan Terrano

Давайте представим себе такую картину: молодая семья покупает дачу. Ну просто потому что и ребёнок растёт, и старинную российскую традицию нужно соблюдать. Помимо финансовой стороны, в этом деле есть ещё один очень важный аспект – транспортная доступность. И вот с ней у нас порой бывает тяжело. Нужен автомобиль, который стал бы универсальным инструментом в сложной логистической цепочке между домом и дачей. Он должен быть вместительным, удобным и обладать хорошей проходимостью. Он должен быть таким, как Nissan Terrano. Этот компактный кроссовер способен на многое, но самая главная его способность – выполнять свои функции качественно

НЕМНОГО ЦИФР ПРО NISSAN TERRANO

Максимальная скорость: 180 км/ч

Разгон 0-100 км/ч: 10,7 с

Расход топлива в смешанном цикле: 7,8 л/100 км

Угол въезда: 28,5 град

Угол съезда: 33,3 град

Казалось бы всего лишь цифры, но это характеристики настоящего универсального автомобиля, который подходит для всех случаев жизни

Даже несмотря на отсутствие механических блокировок, Terrano вполне можно назвать внедорожником. Предел его проходимости, как правило, ограничивают только стандартные шоссейные покрышки. Опытные пользователи переобувают свои Nissan в грязевые шины и даже участвуют на них во внедорожных экспедициях. При этом автомобиль остаётся вполне комфортным и безопасным.

В зависимости от комплектации Terrano оснащается системой дистанционного запуска двигателя, подогревом лобового стекла, круиз-контролем и аудиосистемой с семидюймовым дисплеем. Но мы-то с вами помним, что наш Terrano должен играть ещё и роль небольшого грузовичка. В его багажнике поместится всё, что нужно начинающим дачникам: начиная от горшка с любимым фикусом и заканчивая стройматериалами. Объём багажного отделения при полностью сложенных сиденьях достигает 1 636 литров!

У полноприводных версий клиренс достигает 210 мм, а моторный отсек прикрыт защитой уже в базовой комплектации. Фирменная система All-Mode 4×4 имеет три режима работы, а длинноходная подвеска и большие углы въезда/съезда позволяют водителю передвигаться по бездорожью в режимах, близких к предельным.

Автомобиль достаточно комфортен и на дорогах общего пользования благодаря модернизации ходовой части и удачному сочетанию двигателей и КП. Если планируется использовать его для частых поездок за город, то лучшее сочетание — двухлитровый двигатель мощностью 143 л.с. и автоматическая КП.

Текст Вадим Клепнёв

Фотографии Пётр Покровский