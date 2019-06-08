Взять грязь под контроль! Polaris Sportsman XP 1000 High Lifter Edition

В России не просто любят, а свято почитают всё казённое и неочевидное. Хотите пример? Пожалуйста! То, что все мы привыкли считать квадроциклом — в официальной терминологии называется исключительно снегоболотоходом. То есть зимой — по снегу, летом — по болоту. Насчёт того, может ли эта техника ездить по твёрдому грунту, дорогам общего пользования и лесным тропам, в государственной сертификации не сказано ничего. Ну и ладно, мы ведь генетические приверженцы особого пути, тем более что квадроцикл Polaris Sportsman XP 1000 High Lifter Edition и в самом деле отменный болотоход. На снегу, кстати, он тоже неплох, но впереди лето, и болото, по идее, актуальнее.

Обуздать четырёхколёсного скакуна непросто, но покорившись

Sportsman XP1000 High Lifter вывезет из любого болота

«Возьмите грязь под свой контроль» — этот тезис, вынесенный в заголовок статьи, сам Polaris ассоциирует именно с версией High Lifter, и тому есть немало причин. Полностью переработанную модель отличают мощный двигатель 85 л. с. объёмом 952 см3 и трансмиссия с повышающей и понижающей передачами, числа которых подобраны для движения по грязи. Высокопроизводительная автоматическая система полного привода AWD/2WD даёт возможность подключать передние колёса практически мгновенно. Но главное в болоте — не захлебнуться. И мотовездеход к этому готов — защитный кожух впускных воздуховодов и контура охлаждения вариатора не даст вредоносной жиже проникнуть в агрегаты. Любите бросить вызов стихии? Так бросайте! Вам помогут увеличенный дорожный просвет 343 мм и более жёсткие пружины, повышающие управляемость и комфорт. Вы спросите, какой может быть комфорт при жёсткой подвеске? Всё дело в скорости — попробуйте прохватить по болотным кочкам хотя бы на 30 км/ч, и моментально оцените энергоёмкость подвески, а заодно и специальные изогнутые А‑образные рычаги, которые позволяют пропускать между колёс пеньки, без опасений вывеситься на брюхе. Ну, и конечно, специальные грязевые шины Outlaw 2 размером 29,5″, протектор которых поможет при прокладывании болотной траектории.

Высоко поднятые воздухозаборники мотора и системы

охлаждения вариатора позволяют резвиться не только на суше,

но и в неглубоких речках

Прочность болотоходной машины тоже впечатляет. В самой непроходимой грязи, когда приходится часами елозить днищем по корням и валунам, вы можете смело положиться на новую центральную опорную дугу. А если застрянете, лебёдка с тяговым усилием до 1 600 кг позволит с лёгкостью вытащить вездеход — было бы к чему прицепиться…

В общем, с какой стороны ни посмотри — в болоте, на песке и уж тем более на твёрдом грунте, Sportsman XP 1000 High Lifter Edition даст вам возможность почувствовать себя хозяином леса. Как мы уже говорили, он хорош и на снегу, но морозным деньком всё же лучше сесть за руль снегохода, а вот в канун летней жары, по только что проснувшимся от холодов лесам, сподручнее на High Lifter. Если же вас потянет помериться силами с ближайшим болотом, то… читайте начало текста, там как раз про болотоходы — про то, как их правильно называть и где на них ездить.

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