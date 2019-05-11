7 причин почему. Land Rover Discovery

Психологи утверждают, что человек может немного скорректировать характер, значительно изменить привычки, полностью переформатировать поведенческие шаблоны, но не способен повлиять на темперамент. Так и с некоторыми автомобилями. Сколько бы ни менялся Defender, а по сути он остался таким же, каким был в 1948 году — спокойным, уверенным в себе, немного задумчивым и чертовски привлекательным. Сколько бы ни вышло поколений Range Rover, их царственная порода всегда оставалась неизменной. В этом смысле интересна история Land Rover Discovery, который в процессе эволюции переживал как весьма серьёзные, так и едва заметные изменения. Его пятое поколение стало настоящим полем битвы между сторонниками современных и приверженцами традиционных подходов. Впрочем, истина, как известно, всегда где-то посередине.

Претендовать на звание «царя горы» этот Discovery

может вполне обосновано

СТИЛЬ И ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ

Коко Шанель говорила, что не стоит гнаться за модой — достаточно придерживаться актуального стиля. Другими словами, следовать тенденциям, сохраняя индивидуальность. Это в полной мере отражено в образе современного Discovery. У него достаточно черт, прошедших через поколения: это и знаменитая ступенчатая крыша, и ассиметричная задняя дверь, и даже контуры кузова, напоминающие скоростную моторную яхту. Но одновременно с этим современный узнаваемый профиль, отличные параметры не только геометрической проходимости, но и аэродинамических характеристик. Да, пока к нему не все привыкли, но привычки, как вы помните, мы меняем легко, и совсем скоро новый образ станет знакомым и даже родным.

ПЛОХОЙ ПОГОДЫ НЕ БЫВАЕТ

У исландцев есть поговорка — если вам не нравится погода, подождите, и она станет ещё хуже. Это не природный пессимизм, это активный реализм, помогающий быть готовым ко всему, включая извержение Эйяфьядлайокудль… Не знаю, готов ли Discovery к извержению вулкана, но наши природные коллизии он переживает легко и даже позволяет получать от них удовольствие. Мороз в 30 градусов, снег по колено и бруствер на выезде? Нет проблем. Автономный подогреватель заранее согреет и двигатель, и салон. Причём запустить его можно со смартфона с помощью приложения InControl Remote. Останется только смахнуть сугроб с крыши да полминуты ехать не спеша, чтобы прогреть трансмиссию. Сугроб не на крыше, а перед вами? Тоже не беда: подняли подвеску до 283 мм, включили понижающую и нужный режим Terrane Response 2, немного навыков, полученных в Jaguar Land Rover Experience, — и сугроб позади. Весна, потоп, все стоят и боятся сунуться в море под мостом? Для вас это не преграда: глубина погружения Discovery — 900 мм, а герметизации дверей достаточно, чтобы преодолевать полукилометровые броды (полукилометровые в длину). И не надо беспокоиться, автомобиль всё сделает за вас.

Продуманная аэродинамика и топливная экономичность, делают

машину невероятно автономной. Не так много конкурентов Discovery

способны проехать на одной заправке почти 1500 километров

АВТОНОМНОЕ БЕЗДОРОЖЬЕ

В Солихалле шутят, что, пока автопроизводители ломают голову над тем, как заставить автомобиль ездить самостоятельно, Land Rover научил Discovery преодолевать бездорожье как водитель-эксперт. Есть режимы управления, которые в принципе недоступны человеку. Например, тормозить с частотой нажатия на педаль 80 раз в секунду или заставить крутиться одно колесо, если буксуют другие. А All-Terrain Progress Control может, контролируя вращение колёс и движение автомобиля двигателем и тормозами одновременно. То есть сначала растут обороты, а потом система как бы пробует стронуть машину. Пробуксовка — тормозит, но обороты не падают. И так аккуратно перебирает колёсами, пока не появится хотя бы намёк на движение. В некотором роде это напоминает раскачку, которую применяют опытные водители. На грани срыва, мелкими аккуратными шажками. Поверьте, далеко не каждый может так, как ATPC, даже после многих тренировок. Но водитель всё равно нужен, хотя бы для того чтобы оценить ситуацию и вовремя включить систему.

СПОСОБНОСТИ И ВОЗМОЖНОСТИ

Но сколь далеко ни шагнули бы технологии, они бессильны, если не хватает клиренса или колёса не соответствуют сезону и местности. К сожалению, у внедорожника тоже есть ограничения, и преодолеть их можно только путем компромисса. Ну или как в случае с Discovery инновационными технологиями, дополняющими традиционные ценности: клиренс, геометрическую проходимость, блокировки, понижающую передачу. Конечно, опытный пилот может обойтись даже без понижайки с блокировками, но среди нас таких не много. А если нетипичный случай? Скажем, вы попали на сложный участок с тяжёлым прицепом. Не волнуйтесь, Discovery вас выручит. У него есть интересная функция, которая называется Advanced Tow Assist. Она поможет не только удержать прицеп на скользкой дороге, но и не припарковать его в витрину фаст-фуда. Рассказывать как она работает, мы не станем — дилеры Land Rover сейчас есть везде. А ещё есть центр Jaguar Land Rover Experience и роуд-шоу, с ранней весны до глубокой осени проезжающие сквозь всю страну, распространяя знания, навыки и опыт.

JAGUAR LAND ROVER EXPERIENCE

Но самое ценное, что есть в центре Jaguar Land Rover Experience — это не уникальные полигоны, не большой выбор техники и даже не лучшие в мире инструкторы, а методика, отработанная десятилетиями. Примерно треть гостей центров JLRE поначалу относятся к ним скептически. Мол, да чему меня можно научить, я с 15 лет на батиной «Ниве»… И чаще всего именно они потом становятся авторами самых восхищённых записей в Книге отзывов и предложений. По алгоритмам, которые даются на занятиях, ездят великие чемпионы и знаменитые экспедиционеры. Никто из них никогда не признается, что те навыки, которые вы получите за полтора часа, они нарабатывали годами. Ещё лучше записаться на трёхчасовой курс. Ведь узнать и понять — это только полдела. Не совершать ошибок и правильно применять знания на практике — вот ключ к успеху.

Несмотря на совершенно новый кузов, командная

посадка за рулём сохранилась

ЗА ГОРЫ К МОРЮ

Итак, вы опытный пилот, не боитесь ни жары и ни холода, а значит, как поётся в песне, пора в дорогу. Да и отпуск на носу, и семья уже собрала удочки, надувные матрасы и палатки. А Россия — страна большая, что до тёплого моря, что до холодного ехать не один день. Я до сих пор с содроганием вспоминаю свою поездку в Сочи на старенькой «Ниве». Часовая пробка в 35-градусную жару с детьми… Теперь, когда в Discovery есть и климат, и мультимедиа, и отдельные розетки для каждого планшета с мультиками, такая пробка становится всего лишь поводом перевести дух и обсудить планы на ужин. Большой автомобильный туризм стал просто удовольствием. Причём даже если вас семеро. Хотя, конечно, удобнее всего будет водителю. Эргономика давно стала точной наукой, и в последние годы она делает поразительные успехи. Да, я снова вспомнил про «Ниву»… А тут и шикарное кресло, и мультируль, и 10-дюймовый дисплей с полным набором функций. И всё летает и шуршит от одного прикосновения. Мечта! Так ведь эта мечта ещё и в интернет выходит. Прямо на ходу, достаточно только сим-карту установить. Будущее уже наступило, вы заметили?

КОГДА ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ОТПУСК

Но всё хорошее когда-нибудь заканчивается… Чтобы смениться лучшим, скажут исландцы, они ведь реалисты. А реальность требует иногда менять даже самые любимые автомобили. Машина, как привычка — всегда можно приобрести новую. Как? В случае с привычками есть масса литературы, в случае с автомобилями — интернет, trade-in, онлайн-аукцион, наконец (зайдите на https://auction. landrover. ru). Вообще, электронные сервисы упрощают жизнь. Электронная проверка состояния автомобиля eVHC, согласование ремонтных работ по видеозаписи Video Capture, программа «Помощь на дорогах», раздел «Автомобили в наличии» на официальном сайте с возможностью оценить свою машину и внести предоплату за новую. Так что заходите на www. landrover. ru чаще, тем более что теперь это можно сделать прямо из салона Discovery.