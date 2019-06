Зачем покупать Volvo по цене немецких конкурентов?

Некоторое время назад я рассказывал о том, что заставило моего друга расстаться с пятью миллионами и купить себе Volvo XC90. Тогда я не думал, что совсем скоро сам потрачу почти 4,5 миллиона и куплю Volvo XC60

Надо сказать, появление в моём гараже Volvo было вопросом времени. Я всегда был фанатом марки и влюбился в новую линейку машин сразу после презентации XC90 — первого представителя семейства, построенного на платформе SPA. После тест-драйва S90 я поразился тому удивительному балансу, который шведы нашли между жёсткостью и управляемостью, тем более что с каждой следующей моделью этот баланс становился всё лучше. Признаться, сначала я склонялся к покупке флагманского седана, затем подумывал о V90 Cross Country, но в итоге остановился на золотой середине — среднеразмерном XC60. В этом вся прелесть современных Volvo — достаточно выбрать подходящий тип кузова и размер машины, и вы не будете чувствовать себя обделённым даже в малютке XC40. Ну а поскольку это не тестовая, а личная машина, то я расскажу о потребительских качествах, которые помогли мне решиться на покупку.

БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВАМ НУЖНО

Предыдущий XC60 стал настоящим бестселлером, разошедшимся по миру полумиллионным тиражом. Причём кроссовер был популярен по обе стороны океана — и в США, и в Европе. В России у него тоже хватало фанатов, в том числе и благодаря цене, которая позволяла успешно конкурировать с немцами. Но, очевидно, шведы не планировали останавливаться на достигнутом, и цены на новый XC60 выросли. Теперь новинка стоит столько же, а иногда и дороже конкурентов, что, в общем-то, вполне обоснованно. В погоне за вниманием потребителей производители предлагают всё более сложные и необычные опции, которые, скорее всего, вам даже не понадобятся. Например, мой Volvo в комплектации Inscription оборудован всем, что может быть в машине — панорамной крышей, сиденьями с массажем, подогревом и охлаждением, LED-фарами c автоматическим дальним светом, проекцией на лобовое стекло, умным круиз-контролем, пневматической подвеской… Перечислять можно до бесконечности. Представьте любую опцию и будьте уверены — она доступна в Volvo.

Горизонтальные световые элементы в фарах и выштамповки

на дверях, стали визитной карточкой новой дизайнерской

концепции шведской марки

ПРИКОСНУТЬСЯ К БУДУЩЕМУ

Идеология Volvo и в самом деле позволяет прикоснуться к будущему. Причём я говорю как о позиционировании бренда, что для рядового потребителя, в общем-то, не имеет значения, так и о возможностях машины. С запуском платформы SPA инженеры компании приняли решение отказаться от всех двигателей, кроме двухлитровых. Клиентам по-прежнему предлагают различные модификации с индексом от T3/D3 до T8, но это одни и те же бензиновые и дизельные четвёрки, обвешанные турбинами, компрессорами и электромоторами. Конечно, в Volvo могли бы сделать радикальный шаг и стать производителем электромобилей, но они заняли более гибкую позицию — переход к электромобилям должен быть плавным. Компания предлагает не отказываться от горючего, а для начала рациональнее его расходовать. Она поддерживает все экологические инициативы, использует переработанный пластик, отказываясь от одноразового пластика даже в офисах. Жаль, но в нашей стране подобные факты интересны лишь единицам (к которым отношусь и я). Для остальных покупателей есть две интересные функции, приближающие будущее — Pilot Assist и Volvo On Сall. Ещё 10–15 лет назад было сложно представить, что такое в принципе возможно. Я с интересом наблюдал, как эволюционировала система адаптивного круиз-контроля Volvo. На старых моделях она умела держать расстояние и тормозить вплоть до полной остановки, но включалась только с 40 км/ч. Затем научились разгоняться с места, помогать держать автомобиль в полосе и подруливать. Pilot Assist последнего поколения уже реагирует на перестроения в потоке, плавно тормозит и существенно лучше распознаёт разметку. Я использую систему не только на трассе, но и в городе — это очень удобно. Чтобы начать движение, нужно либо нажать педаль газа, либо кнопку на руле. Правда, нужен ведущий автомобиль — если вы стоите первым на светофоре, то система не сработает. Главное, не забывать, что Pilot Assist — вспомогательная система, не стоит доверяться ей полностью. Впрочем, она и сама следит за тем, чтобы вы не отпускали руль. В интернете полно видео с людьми, пытающимися обмануть датчики, примотав к рулю апельсины или бутылку с водой, но это не срабатывает.

Volvo On Сall стала стандартной опцией на всех моделях и тоже эволюционировала, открыв для водителей и их смартфонов (включая часы Apple Watch) массу возможностей. Раньше можно было заводить только стояночный прогреватель, а теперь дистанционно можно завести и двигатель. Причём если вы дойдёте до машины раньше выставленного таймера, то двигатель не заглохнет, нужно только выполнить ритуальный поворот рычажка его запуска. Удобно не только прогревать салон зимой (кстати, можно включить подогрев руля и сидений), но и охлаждать его летом. Через мобильное приложение можно узнать, где находится автомобиль, количество оставшегося топлива и проанализировать будущие маршруты (чтобы не терять время, вы можете заранее спланировать маршрут и отправить его в навигационную систему). Когда у машины несколько водителей, функция Volvo On Сall особенно удобна. Например, пару раз я обнаруживал, что мне нужно забрать или положить что-то в машину, а ключей нет — открывал её с телефона, а затем снова закрывал. Самое интересное, что в отличие от сигнализаций с автозапуском, наличие которых повышает стоимость страховки, за Volvo On Сall можно получить скидку, которая вместе с другими системами безопасности достигает 10%. Приятный бонус, учитывая и без того низкие коэффициенты на непопулярные у угонщиков Volvo.

Пять лет назад многие скептически отнеслись к решению Volvo

разместить планшет вертикально. Сейчас эта деталь стала

не просто узнаваемой, но и активно копируется

другими производителями

СВЕЖИЙ ДИЗАЙН

За что я всегда любил Volvo, так это за дизайн. Шведы научились делать автомобили, которые почти не устаревают, и предыдущее поколение смотрится вполне актуально. В дизайне нового поколения стало больше острых граней, и, несмотря на то что все модели похожи между собой, называть XC60 маленьким ХС90 было бы ошибкой. Конечно, определённое сходство есть, как и у любой другой марки, но у ХС60 есть свои специфические решения. Прежде всего в глаза бросается фирменный «молот Тора», который выходит за пределы фар и идёт вплоть до радиаторной решетки. Задние фонари тоже стремятся к центру машины (похожее решение применялось на V90 и V90 Cross Country), но форма у ХС60 всё равно отличается. Самое заметное отличие XC90 от XC60 — это боковая линия окон, которая у «шестидесятки» ближе к задней части направлена вверх, создавая более спортивный силуэт. Так же, к слову, было и у предыдущего поколения. Размеры новой ХС60 тоже достались ей от первого поколения (разница в длине всего 45 мм), а вот колёсная база выросла почти на 100 мм, что означает больше места в салоне. Внутри по традиции шведы предлагают много цветовых решений, я остановился на чёрном со вставками из светлого дерева. Светлый интерьер, конечно, хорош, но требует тщательного ухода.

XC60 получился очень красивым и пропорциональным, можно сказать

эталоном среднеразмерного кроссовера. В нём есть всё необходимое

для комфортного перемещения по городу и периодических

вылазок на природу

МОЖЕТ ЛИ КРОССОВЕР БЫТЬ ВНЕДОРОЖНИКОМ?

Конечно, нет, но давайте вспомним, что по статистике и большая часть самых настоящих внедорожников редко покидает асфальт. Несмотря на это, у XC60 неплохие показатели, которым могли бы позавидовать и более серьёзные офф-роудеры. В России представлены только полноприводные версии XC60, но в Европе базовый автомобиль — переднеприводный. Полный привод реализован через муфту Haldex и нацелен прежде всего на то, чтобы сделать езду безопаснее. Задняя ось моментально подхватывает на льду, когда нужно быстро тронуться с места, спасает в заносах и поворотах. То есть делает поведение машины предсказуемым и понятным. Раньше производители неохотно ставили пневмобаллоны на среднеразмерные кроссоверы, но постепенно они становятся нормой в классе, и XC60 не исключение. С пневматической подвеской машина заметно мягче, плавность хода лучше, а поскольку мы живём в России, упрощается и езда по бездорожью.

У Volvo нет отдельного регулятора для клиренса — высота машины привязана к скорости движения и четырём режимам: Eco, Comfort, Dynamic и Off-road, которые комплексно меняют настройки двигателя, коробки, системы стабилизации и подвески. Есть ещё индивидуальный режим, позволяющий точнее подгонять работу систем — для тех, кто не доверяет предустановленным. В стандартном положении XC60 с пневмоподвеской немного ниже, чем с пружиной — 209 мм против 216. Режим Off-road поднимает её на 40 мм до 249 мм и держит, пока вы не разгонитесь до 40 км/ч, после чего возвращает в обычное положение. В динамичном режиме подвеска, наоборот, снижается на 20 мм (то же самое происходит и в «Комфорте» на скоростях выше 130 км/ч). Если включить «Эко», то подвеска зафиксируется примерно посередине между Dynamic и Comfort. При этом работает она быстро, а команды выполняются за считаные секунды, в том числе на ходу.

Максимальный комфорт ощущается не только спереди, но и сзади.

Это важная составляющая любого семейного автомобиля.

Ну а кто ещё покупает Volvo XC60, если не люди с детьми,

для которых объём багажника, пространство в ногах заднего ряда,

наличие подогрева и кондиционирования являются приоритетами

БЕЗОПАСНОСТЬ ВАЖНЕЕ ВСЕГО

Как известно, в вопросах безопасности инженерам Volvo нет равных. Они придумали трёхточечный ремень, первыми внедрили систему автоматического предотвращения столкновения, много экспериментируют с электронными помощниками и всевозможными краш-тестами, безжалостно уничтожая автомобили. Несколько лет назад они объявили о весьма амбициозной стратегии — к 2020 году в их машинах люди не должны ни погибать, ни получать травмы. Тогда это казалось очень далёкой перспективой, но по факту это следующий год. Достичь таких показателей моментально невозможно, а значит, большая часть работы в уже проделана, и её можно ощутить в сегодняшних моделях. Совсем недавно компания приняла решение со следующего года ограничить максимальную скорость своих машин до отметки 180 км/ч. Пока, правда, непонятно, коснётся ли это только новых автомобилей или при посещении официального сервиса будут перепрошиваться старые, но идея, на мой взгляд, здравая, ведь зависимость между скоростью и смертельными ДТП самая прямая. Тем более что подобное ограничение — не такая уж оригинальная выдумка. Большинство немецких автомобилей, включая заряженные, ограничены скоростью 250 км/ч, а в Японии на законодательном уровне действует ограничение на всех новых автомобилях. Я всегда выступал за езду по правилам, и в этом плане почти что швед.

ПРО ДВИГАТЕЛИ

В России предлагается четыре двигателя, среди которых каждый найдёт оптимальный вариант для своего стиля вождения и задач. Любителям экономии понравятся дизельные D4 190 л. с. и D5 235 л. с., любителям погонять — топовый T6, развивающий 320 л. с. Для себя я выбрал Т5 с подогнанной под налоговые требования мощностью 249 л. с., получив тем самым важную и существенную экономию. Кроме того, Т5 — это оптимальное сочетание разгона и расхода топлива: сотню он набирает на 0,4 сек. (быстрее, чем дизельный D5, и на 0,8 сек. медленнее, чем топовый T6). Кстати, когда в Volvo впервые сообщили о решении оставить только двухлитровые моторы, многие отнеслись к этому решению настороженно из-за опасений по поводу их ресурса. Но с момента презентации ХС90 прошло уже 5 лет, а двигатели семейства Drive-E начали ставить ещё раньше. То есть на рынке полно автомобилей с пробегом 100 000 плюс, и о массовых проблемах с ними пока никто не слышал.

ЧТО В ИТОГЕ?

С потребительской точки зрения шведы делают великолепные автомобили, которые способны на равных конкурировать с немцами, а порой и превосходить их. Их успехи в нашей стране вы можете оценить сами, просто взглянув на то, сколько Volvo встречается в потоке ежедневно.

Текст Ману Чаподзе

Фотографии Максим Малуев