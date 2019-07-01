Лёгкость познания мира

Любая автомобильная экспедиция – это долгий процесс подготовки как маршрута, так и автомобиля, и от правильного выбора шин зачастую зависит успех всего мероприятия. Команда Red Off-road Expedition отправилась покорять мир на шинах General Tire и ни разу об этом не пожалела. Ведь этот американский бренд, принадлежащий гиганту Continental, знает толк в производстве внедорожных покрышек

Дорога: 12 000 км

Время в пути: 3 месяца

Машины экспедиции: УАЗ «Патриот»,

Toyota Land Cruiser 200

Евгений Шаталов и его команда не искали лёгких маршрутов. Путь экспедиции лежал через сложнейшие участки бездорожья, броды, горные дороги и скоростные трассы. Участникам открывались потрясающие виды Каппадокии, которые вскоре сменялись убитыми грунтовками, узкими горными тропами и непролазной грязью. Автомобили команды были обуты в два типа шин: всесезонные General Tire Grabber AT3 и боевые Grabber X3 MT. Испытание всеми видами покрытий они выдержали, даже несмотря на то что путешественники их совсем не жалели

General Tire Grabber X3 MT предназначена для преодоления серьёзного бездорожья. Тем не менее она неплохо вела себя на асфальте — комфортная и в меру тихая

Для того чтобы насладиться идиллическими пейзажами, часто нужно преодолевать сложные и опасные участки. Однако усталость, стресс и возможные технические проблемы будут с лихвой вознаграждены





Можно сколько угодно рассуждать о том, что человек — венец творенья, но подобные пейзажи убеждают в мысли, что мы лишь микроскопическая часть великой природы Земли

Три месяца, четыре страны, разные климатические зоны и всевозможные типы покрытий. Протектор General Tire уменьшился всего на 3 мм

Шины Grabber AT3 отлично проявили себя в тяжёлых условиях, даже при том что обладают вполне универсальным рисунком протектора

Текст Вадим Клепнёв

Фотографии Red Off-road Expedition