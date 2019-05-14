Штат Одинокой звезды. Техас, США

В своё время Техас вступил в состав США как независимое государство и сегодня это единственный штат, имеющий право проводить всенародный референдум по вопросу о независимости, а его флаг на флагштоках находится на одном уровне с федеральным. Техас занимает второе место в США по размеру территории (после Аляски) и численности населения (после Калифорнии). Вы удивитесь, но до 2010 года по размеру экономики он на равных соперничал с Россией, но в 2015-м обошёл нашу страну по ВВП из-за снижения курса рубля. Автопроизводители часто выбирают Техас в качестве площадки для презентаций новых моделей. Тут находятся и основные полигоны двух крупнейших шинных компаний — Goodyear и Continental

Дорога: 574 км

Количество человек в экспедиции: 17 участников

Способ передвижения: 8 автомобилей

Столица штата — город Остин. Высота здешнего Капитолия составляет 95 метров, что на 7 метров выше вашингтонского, но немного ниже луизианского (самого высокого в Америке). На момент окончания строительства он считался седьмым по величине зданием в мире

Остин основан в 1839 году и назван в честь Стивена Остина, одного из основателей независимого Техаса. В последние годы его неофициальным слоганом стала фраза «Сохраняйте Остин необычным», придуманная местным библиотекарем, которого, вероятно, не устраивала скорость строительства и коммерциализации города. Парадокс в том, что девиз Остина сам стал объектом для заработка — почти вся сувенирная продукция теперь несёт на себе слова о его необычности

Мексиканский залив появился примерно 300 миллионов лет назад. Его поверхность по форме напоминает овал площадью 1,5 тыс. км. С Атлантическим океаном он сообщается через Флоридский пролив (между США и Кубой), а с Карибским морем — через Юкатанский пролив (между Кубой и Мексикой). Кстати, Мексиканский залив и Карибское море иногда объединяют под единым названием Американское Средиземное море. Из-за слабой связи с Атлантическим океаном здесь почти не бывает приливов и отливов

Климат Техаса очень разнообразен — от засушливого на западе до влажного на востоке. Кроме того, штат занимает первое место по количеству торнадо — в среднем около 139 в год. Тропический циклон может прийти либо с Мексиканского залива, либо по сухопутной траектории из восточной части Тихого океана

В 2012 году власти торжественно открыли 65-километровую автомагистраль, соединяющую города Остин и Сегин. Максимальная скорость движения на ней составляет 85 миль/ч (137 км/ч), и по этому показателю дорога стала самой скоростной в стране, поскольку на остальных автомагистралях разрешено разгоняться только до 75 миль/ч (120 км/ч)

На побережье, всего в часе езды от Хьюстона (крупнейшего города штата), можно прокатиться на колёсных пароходах, являющихся точными копиями моделей 1800-х годов и украшенных викторианскими элементами декора. Даже если на вас не будет костюма тех времён, вы всё равно почувствуете, что вернулись в прошлое

Текст и фотографии Алексей Дмитриев