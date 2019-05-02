Марка JAC сверхэффективный электрокроссовер

Компания JAC анонсировала новый кроссовер с электрической силовой установкой, который будет производить в Китае совместно с концерном Volkswagen. Заряжать батареи электромобиля при определенных условиях будет достаточно всего раз в неделю.

Кроссовер под названием JAC iEVS4 получил силовую установку третьего поколения из тех, что разрабатываются специальным подразделением концерна. Динамические характеристики вседорожника не называются, но в JAC заявили, что запас хода новинки составляет 470 км. По мнению разработчиков, при эксплуатации в стандартном городском режиме «дом-работа» аккумуляторы JAC iEVS4 нужно будет заряжать примерно раз в 7 дней.

Литий-ионные аккумуляторы кроссовера имеют емкость 66 кВт/ч и снабжены блоком жидкостного охлаждения, благодаря чему рабочая температура батареи поддерживается в диапазоне 10-35 градусов. На зарядку аккумуляторов с 30 до 80% уйдет полчаса, а чтобы пополнить энергозапас для пробега в 80 км, потребуется всего 10 минут. Официально заявленный ресурс источников питания составляет 1 000 000 километров.

На китайский рынок JAC iEVS4 вышел в четырех вариантах исполнения с батареями разной емкости. В топовой комплектации вседорожник снабжен объемистым списком электронных ассистентов водителя, включая системы предупреждения о сходе с полосы движения, контроля слепых зон и превышения скорости. Кроме того, кроссовер получил мультимедийный комплекс с операционкой нового поколения, которая позволяет при помощи голосовых команд управлять не только звуком и навигацией, но и климатической установкой.

Согласно стратегическим планам JAC Motors, на домашнем рынке к 2025 году до 30% объемов продаж концерна будут составлять именно электромобили. Есть также основания предполагать, что компания в данный момент прощупывает и интерес к новинке на российском авторынке.

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