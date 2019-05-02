Вседорожный Bugatti Divo, который спасет от апокалипсиса

Лондонская дизайн-студия YasidDESIGN опубликовала рендер лифтованного гиперкара Bugatti Divo. Так, по мнению художника, мог бы выглядеть автомобиль во времена апокалипсиса.

Как говорит художник, гиперкар сделан к выходу сериала «Комендантский час» (Curfew), который выходит на британском телеканале Sky One. По сюжету, неизвестный вирус поражает население Земли, и для защиты населения правительство устанавливает комендантский час и создает специальные карантинные зоны для его нарушителей. При этом людям предоставляется возможность принять участие в ежегодной нелегальной гонке по ночным улицам, главным призом в которой является убежище на острове, свободном от вируса. Bugatti Divo как раз и нарисован в стиле машин, участвующих в таких гонках.

Реальный Bugatti Divo представляет собой экстремальную альтернативу «Широну». Гиперкар имеет более злой дизайн, развитое аэродинамические «оперение», модифицированное шасси и сниженную массу.

При этом силовая установка машины такая же, как у обычного Chiron: восьмилитровый двигатель W16 с четырьмя турбонагнетателями, который выдает 1500 лошадиных сил и 1600 Нм крутящего момента.

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