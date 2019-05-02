У LA Dodgers появился собственный хардкорный пикап

Американская компания Jimco Racing построила для Бобби Паттона, владельца бейсбольной команды LA Dodgers (второй по популярности франшизой в Национальной лиге и второй по размеру бюджета в высшей лиге бейсбола), пикап для трофи. Новинка получила имя Fastball – так называется один из самых распространенных и важны бросков, при котором мяч летит с огромной скоростью.

Трофи-кар построен на базе пикапа Ford F-150 Raptor и окрашен в фирменные цвета LA Dodgers, однако от серийной машины в нем почти ничего не осталось. Автомобиль, подготовленный к внедорожной гонке Baja 1000, получил трейловую подвеску Fox с ходом 660 миллиметров спереди и 812 миллиметров сзади, 17-дюймовые диски с бэдлоками со «злыми» 40-дюмйовыми шинам BF Goodrich KR3, комплект дополнительного светодиодного освещения и 6,2-литровую «восьмерку» Chevrolet, доработанную фирмой Danzio Performance. Агрегат работает в паре с трехступенчатой трансмиссией Gearworks.

Кроме того, внедорожник оснащен 300-литровым «безопасным» топливным баком, радиостанцией Kenwood, специальной навигационной системой и «ковшами».

В своей первой внедорожной гонке Бобби Паттон участвовал на Toyota Land Cruiser 1973 года и смог занять первое место в категории «винтажных» автомобилей, но лишь 20-е в общем зачете. После этого бизнесмен решил продолжить участие в «бахе», построив для этой цели специальную машину. Внедорожинк был готов еще в ноябре прошлого года, но полностью раскрыли его только сейчас.

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