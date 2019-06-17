Русский Prado и День дурака

Внедорожник, созданный на платформе класса Toyota LC Prado, собранный на ульяновском заводе, и с ценником в полтора миллиона — такая невероятная новость могла появиться только первого апреля.

Один неглупый маркетолог как-то сказал, что внедорожник дороже легковушки ровно настолько, насколько больше металла ушло на его изготовление. Остальное, мол, понты. Сомнительное утверждение, хотя, учитывая последние тенденции, в самом слове «внедорожник» порой действительно появляется корень «дороже». Шутка ли, но полтора миллиона за условно хороший полноприводный автомобиль уже не кажется непомерно высокой ценой. Хотя миллион за УАЗ «Патриот» всё ещё кажется, а уж за Duster… Но не будем отвлекаться. Так вот, первыми новость о «Русском Прадо» опубликовали РИА Новости. Комментариев у них на страничке было немного, зато их хватало на ресурсах, перепечатавших информацию. Что тут началось! Мне и хотелось бы об этом написать, но, боюсь, может не хватить всей оставшейся жизни. К тому же вы и сами представляете, что начинается в русскоязычном паблике, стоит лишь упомянуть хоть что-то на букву «У». Интересно, но негативных отзывов было почти вдвое меньше, чем восторженных. Хотя, очевидно, среди последних мало кто понимал, о каком именно автомобиле идёт речь. Как и то, что саму тему изначально восприняли неверно, ведь LC Prado в ней упоминался лишь как близкий по типу и размеру. Было сказано: «… на платформе, аналогичной Prado». Но ведь мы слышим об этом уже лет двадцать, то есть почти столько же, сколько о станциях на Луне. Сначала упоминалась платформа SsangYong, потом собственная разработка, потом кроссовер, потом ничего. Всё было бы куда понятнее, если бы новость появилась не первого апреля и если бы её опубликовал официальный сайт завода или «Соллерс». Но нет, весь апрель никому не верь. Тем не менее это вполне может быть правдой. Я созвонился с человеком, имеющим отношение к инсайдерской информации, и он подтвердил, что такие планы существуют и они вполне реальны. На мой вопрос: «Своя это разработка или лицензия?» — он замялся, что в таких делах является вполне красноречивым ответом.

И ещё, мало кто заметил, но в этом же сообщении упоминался УАЗ «Хантер», который был назван фан-автомобилем с предполагаемым ценником в 1 млн. Миллион! Мог бы стоить и два, особенно если вспомнить знаменитую фразу министра Лаврова. Лично я люблю «Хантер», 469, 3151 — называйте его, как хотите. Его все любят! Даже больше, чем «Патриот». Причём любят по большей части молча, ибо велика пропасть между теми, кто на них ездит, и теми, кто пишет о них в интернете. И пусть эта любовь — явление аномальное, даже девиантное, ну и что?! Я даже думаю, что многих обрадовали бы планы завода сделать из него русский «Гелик» за миллион. Или за полтора, если сменить платформу. Вон, Suzuki с новым Jimny смогли, и уверен, его продажи, особенно первое время, будут впечатляющими. Согласен, у японцев и качество, и надёжность, и реноме… Но главное — он же мостовой, рамный, он как «геленваген», только без понтов! И ведь, правда, без понтов. И без дураков!

Текст Игорь Губарь

Иллюстрация Алёна Белякова