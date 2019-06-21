Превратите хлам в энергию

Мне всегда казалось, что расходы на топливо ничтожны по сравнению с тратами на сам автомобиль — страховку, штрафы и постоянное обслуживание.

Да, время от времени цены на заправках подрастали, но ведь они подрастали и на всё остальное: сигареты, пиво, сосиски. Мы недовольно ворчали, но продолжали заправляться. Однако теперь даже я не могу игнорировать тот факт, что цены на бензин растут, наплевав на всякую зависимость от котировок нефти. Я понимаю, что более 70% его стоимости — это налоги и акцизы, но ведь оставшиеся 30% должны хоть как-то зависеть от нефти? Я этой корреляции не замечаю. Но если вы читаете этот текст, то наверняка любите свой автомобиль и любите на нём ездить, а значит, вопрос расходов на топливо для вас не последнем месте. Именно поэтому я хочу предложить несколько неочевидных способов продлить наше бензиновое благоденствие, которые пришли мне в голову.

Сразу оговоримся, что советы в стиле «хотите сэкономить — меньше ездите» нам не подойдут. Эковождение тоже не наш путь, потому что экономичную езду придумали зануды из Брюсселя, а для ценителей драйва — это невыносимо скучное и унизительное занятие. Прежде всего можно попробовать устроить что-то наподобие акции «Час Земли», только продлить её, скажем, на неделю, а ещё лучше на месяц. И чтобы всё было строго, ездить должны только работники экстренных служб и общественный транспорт. Всем остальным — набраться терпения и ждать. Поверьте, страдания, которые нам придётся пережить, в конце концов превратятся в долгосрочную экономию. Ведь когда никто не будет покупать бензин, цены на него неизбежно упадут. Правда, могут возникнуть проблемы с ценами на продовольствие, мобильностью и прочим, поэтому оставим эту меру на крайний случай.

А пока идея номер два — осмотритесь вокруг. Загляните на кухню, побродите по гостиной, проверьте обувной шкаф, комод, переберите всё в гараже — и вы поймёте, о чём я хочу сказать. Нас окружают столько ненужных вещей, что если бы мы всё это не покупали, то несомненно нашли бы несколько десятков тысяч, которые можно потратить на бензин. Этот способ действительно очень хорош. Подумайте сами, ведь мы пытаемся экономить на удовольствии, ради того чтобы приобрести какую-нибудь нелепую настольную лампу, которая, после того как мы окажемся по ту сторону газона, непременно отправится вслед за нами. Дети сочтут её безвкусной и купят другую, с которой в конечном счёте через поколение произойдёт то же самое. Разумеется, я пишу это, не для того чтобы вас огорчить, а для того чтобы вы смогли предостеречь детей от собственных ошибок. Скажите им, чтобы они никогда не покупали дизайнерские безделушки, а сэкономленные деньги отправляли прямиком в бак. И объясните, как весело иметь под капотом не три цилиндра, а хотя бы шесть, восемь, десять или двенадцать — они должны знать, что потеряют, купив кусок пластика со стразами. Думаю, в вопросе нашего потребительского отношения к жизни меня поддержат даже экологи — автомобили наносят куда меньше вреда экологии, чем промышленное производство никому не нужной белиберды, которую ещё нужно доставить в магазины и которая через несколько лет окажется в земле. И лампа — это лишь один маленький пример. Загляните в свои шкафы. Я, например, понял, что у меня полно одежды, до которой я так и не дошёл. Сейчас объясню: я подхожу к шкафу, беру оттуда рубашку-футболку-поло и джинсы-штаны, надеваю их и ношу до тех пор, пока они не запачкаются. После этого я кладу их в стирку и беру следующие. Однако к тому времени, когда становится грязной вторая пара, первая снова лежит в шкафу сверху, и я просто не могу добраться до третьего, четвёртого и так далее комплекта. Из чего можно сделать вывод, что деньги, сэкономленные на одежде, которую мы всё равно не носим, можно было бы потратить на бензин. А это, как вы понимаете, не один бак.

Моя следующая идея заключается в том, что, как сказал основатель Lotus Cars Колин Чепмен, нам нужно больше лёгкости. Машины, да и мы с вами, слишком тяжелы. Я к тому, что даже спортивный и до жути пластиковый Chevrolet Corvette весит почти полторы тонны, а крохотный Volkswagen Up! тяжелее Юпитера. Единственный автомобиль, который борется за каждый грамм — Mazda MX‑5, но и она потянет на целую тонну. И это при том что биплан У‑2, ставший прародителем Ан‑2 и использовавшийся в годы Великой Отечественной войны как фронтовой бомбардировщик, с 8.6‑литровым двигателем, воздушным охлаждением, длиной больше восьми метров и размахом крыла 11,4 м весил всего 656 кг. В два раза меньше самого маленького «Фольксвагена», а с экипажем и восьмью бомбами на борту — столько же, сколько родстер «Мазды»! Это реальная проблема и одновременно её решение. Лишний вес тратит твои деньги быстрее лишних брюк и дизайнерских ламп. Тяжёлая машина требует больше мощности и, как следствие, топлива, чтобы поддерживать темп ускорения. Тяжёлую машину сложнее остановить, а значит, тормозные колодки стираются быстрее, что в свою очередь снова приводит к тратам. И это ещё не всё. Чтобы удержать тяжёлую машину в повороте, понадобятся широкие и дорогие шины. Плюс в повороте нужно сбрасывать скорость, а потом вновь её набирать, что приводит к дополнительному расходу топлива, которого можно избежать, будь автомобиль чуточку легче. Моя любимая «копейка» весит всего 955 кг и по этому параметру значительно ближе к правильному автомобилю, чем любой из современных. Бьюсь об заклад, если задаться целью сделать её легче, можно добиться веса в 700 кг, что всё равно много, но уже достаточно, для того чтобы реже заезжать на заправку. Лишнему весу нет оправдания. И это то, чему нужно объявить настоящую войну. Выбросьте задние сиденья, если вы ими не пользуетесь, замените железные двери пластиковыми, откажитесь от запаски и поставьте лёгкие колёса с тонкими шинами. А тем, кто скажет, что лёгкая машина убьёт вас в аварии, я отвечу в стиле тех, кто пытается пересадить нас на общественный транспорт: «Ездите на автобусах — они тяжёлые».

Текст Александр Долгих

Иллюстрация Соня Коршенбойм