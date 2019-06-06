Вон из города! Оборудуем машину всем необходимым для отдыха

Итак, сезон поездок на загородные пикники открыт! Майские праздники и следующие за ними весенне-летние выходные располагают к вылазкам на природу, речным и морским купаниям, пикникам на траве. А чтобы правильно оборудовать машину всем необходимым для комфортного отдыха, учтите наши рекомендации

1. СУМКА ДЛЯ ПРИБОРОВ VONSHEF ASH 6 PERSON PICNIC HOLDALL

2 800 ₽

Начинать сборы на пикник мы советуем с покупки подходящей сумки для посуды, приборов и прочих мелких сервировочных аксессуаров. Один из главных плюсов продукции VonShef — её феноменальная вместимость. Считается, что непросто найти хорошую сумку, в которую поместились бы приборы даже на четыре персоны, а у этой модели хватит места для всего необходимого на шестерых.

2. СКЛАДНОЙ СТОЛ PICNIC TIME

9 400 ₽

В собранном виде этот стол напоминает компактный алюминиевый чемодан, который легко помещается в багажнике практически любого автомобиля. В разобранном — это настоящая находка для пикника на природе. Лёгкий в сборке, малогабаритный, но при этом с местами для четырёх человек. При желании можно разместить ещё двоих, добавив к набору складные стулья. Дизайн стола вдохновлён стилем американских дайнеров 1950-х годов.

3. ПОРТАТИВНАЯ КОЛОНКА ULTIMATE EARS ROLL 2

6 000 ₽

Надеемся, что вы не станете довольствоваться включённым на полную громкость радио при открытых дверях автомобиля. Для прослушивания музыки на природе есть более удобные средства. Например, портативная колонка от Ultimate Ears Roll 2. Во-первых, это отличное качество звука и большая беспроводная дистанция. А во-вторых, эта колонка водонепроницаема, и её рекомендуется брать с собой даже в речные и морские путешествия. Ну или в случае, если ваш пикник проходит на берегу и вы хотите искупаться под любимую музыку.

4. ПОКРЫВАЛО FATBOY

20 200 ₽

Если ландшафт располагает, то пикник можно устроить в классическом стиле, то есть прямо на траве, предварительно покрытой пледом. Отличный и яркий вариант для этого есть у бренда Fatboy, специализирующегося на аксессуарах для дома и сада. Этот лёгкий плед, сворачивающийся в удобную сумку, на самом деле больше двух метров, причём как в длину, так и в ширину. Водонепроницаемый материал и расцветка традиционного персидского ковра сделают ваш отдых не только комфортным, но и эстетически наполненным.

5. ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ PICNIC TIME

15 700 ₽

Почти каждому отправляющемуся на природу, особенно в дикие и необитаемые места, придётся столкнуться с проблемой доставки оборудования для пикника к месту его проведения. Эта проблема окажется ещё более сложной, если от машины до привала придётся пройти немалое расстояние. Для этого у бренда Picnic Time, специализирующегося, как нетрудно догадаться, на аксессуарах для пикников, есть гениальное решение — тележка с удобной ручкой на внушительных для своих габаритов колёсах, созданная специально для перевозки продуктов, сумок, пледов и прочих аксессуаров от автомобиля к месту отдыха.

Текст Ирина Попова