Мания величия. Тест-драйв BMW X7

Маркетологи из BMW одними из первых оценили перспективы среднеразмерных премиальных кроссоверов, выпустив в далёком 1999 году X5. Но почему нужно было ждать целых 13 лет, чтобы сделать большой внедорожник, остаётся загадкой

Для начала давайте ответим на вопрос: кому может понадобиться такой большой автомобиль? В России он нужен всем, кто может себе это позволить, потому что у нас размер автомобиля отражает статус владельца. А значит, чем больше — тем лучше. В США он чаще всего используется как первая машина для большой семьи с доходом выше среднего, а таких семей в Америке много. А вот в Европе сложнее. Для них и BMW X5 — гигант. Статистика только подтверждает наши предположения. В США Mercedes-Benz GLS ежегодно расходится примерно тридцатитысячным тиражом, в России за год продаётся около 6 тысяч (и это в лучшие годы). В Европе пик спроса на GL пришёлся на 2007 год, когда было продано 8 тысяч кроссоверов, но в последние годы объём продаж не поднимался выше 4‑х. Получается, что Россия на втором месте по потреблению люксовых внедорожников? Ну хоть в чём-то…

Несмотря на техническое родство с X5, не ищите особой схожести

в экстерьере. Общих деталей всего четыре: передние двери

и накладки на боковые зеркала

Но вернёмся к нашему герою. Создаётся впечатление, что основным инструментом, который использовали дизайнеры при его создании, было увеличительное стекло, и во главе угла стояла задача перещеголять конкурентов. Например, по длине от бампера до бампера новый BMW X7 превосходит Mercedes-Benz GLS на 31 мм, а по колёсной базе — на 30 мм. Что касается матчасти, то X7 предельно унифицирован с X5. Общая у них не только платформа, но и схема подвесок: спереди — двухрычажная, сзади — пятирычажная. Уже в базе установлены электронно-управляемые амортизаторы и пневмоподвеска с однокамерными баллонами, правда, за подруливающую на угол до 3 градусов заднюю ось придётся доплатить. Трансмиссия только полноприводная с подключением передней оси через многодисковую муфту. Отдельная опция — задний дифференциал с управляемой степенью блокировки. Стандартные колёса — 20 дюймов, за доплату доступны 21‑е и 22‑е. Адаптивная светодиодная оптика устанавливается в базе, а в качестве опции предлагается лазерно-люминофорный дальний свет, о чём предупреждает специальный знак на внутренней стенке фары («не смотри — ослепнешь»). Но, несмотря на то что у X7 так много общего с X5, увидев автомобиль, первым делом вспоминаешь о Mercedes GLS. Проектировщики оправдываются, что у них практически не было возможности избежать определённого сходства из-за узких рамок класса: прямая крыша обеспечивает приемлемый запас пространства над головами пассажиров третьего ряда, а вертикальная пятая дверь добавляет объёма багажнику.

СЕМЬ РАЗ ОТМЕРЬ

Родство с X5 нашло своё отражение и в интерьере, по крайней мере до центральной стойки. Если вам завязать глаза и пересадить из Х5 в X7, то разницы вы не заметите. Ну разве что оснащение побогаче. Сиденья, отделанные кожей Vernasca, четырёхзонный климат-контроль, электропривод передних сидений и панорамная крыша — всё это есть уже в базовой комплектации. Ушли в прошлое классические стрелочные приборы. Дизайн виртуальной приборной шкалы с бегущими навстречу друг другу нарисованными стрелками безальтернативен, хотя логично было бы добавить несколько вариантов на выбор для тех, кому базовый не понравится, а таких будет немало. Салон велик, и все обязательные три ряда сидений оснащены электроприводами. Вообще, по части трансформации салона X7 — скорее семьянин, нежели автомобиль для пассажиров второго ряда. Потому что в Америке за рулём кроссовера окажутся преимущественно представительницы прекрасного пола, а пассажирами будут дети. Кнопки, расположенные в багажнике, легко превращают огромный Х7 либо в пассажирский микроавтобус, либо в грузовой универсал — все сиденья в семиместной версии складываются и раскладываются автоматически. При этом на складывание уходит примерно 26 секунд, а на раскладывание — около 30. Третий ряд образует абсолютно ровный пол, а второй — с небольшим наклоном. Для пассажиров на спинках сидений установлены мониторы с возможность вывода картинки с Blu-ray-проигрывателя или внешнего источника. Кроме этого, доступна навигационная информация и управление настройками подсветки салона. Пульты управления на дверях позволяют поднимать и опускать не только стёкла, но и шторки панорамной крыши и боковых окон.

У нас всё может быть немного иначе. Владелец самого большого BMW будет либо возить за собой кучу понтов, либо его самого будет возить на втором ряду наёмный водитель. Для желающих использовать Х7 в качестве внедорожного крейсера за доплату в 56 тыс. рублей доступен 6‑местный салон с двумя капитанскими сиденьями на втором ряду. Правда, в этом случае придётся пожертвовать практичностью и, как ни странно, комфортом. Электропривод капитанских кресел реализован в полуавтоматическом режиме. Спинку сиденья второго ряда необходимо вручную наклонить вперёд, и только после этого оно начнёт сдвигаться, чтобы пропустить пассажиров на третий ряд. И ещё, невероятно, но факт — места в коленях будет меньше. При этом подлокотники королевскими никак не назовёшь — они больше напоминают о ненавязчивом комфорте экономкласса местных авиалиний. На стандартном, но полноценном диване с большим центральным подлокотником, будет, пожалуй, даже удобнее.

Третий ряд традиционно не блещет комфортом, и высокому взрослому мужчине здесь будет тесновато. Хотя при необходимости преодолеть путь в несколько часов или сотен километров всё-таки можно, особенно если на втором ряду не окажутся эгоисты. К услугам пассажиров последнего ряда — 5‑зонный климат контроль с отдельным блоком управления, которого пока нет ни у кого из конкурентов, отдельный сегмент панорамной крыши, подогрев сидений, USB-порты, подстаканники и возможность управлять сиденьями второго ряда. При этом багажник при полностью разложенных сиденьях невелик (326 л), хотя на два небольших чемодана его должно хватить (при необходимости можно использовать подполье, где хранится шторка багажного отсека). Сложенный третий ряд увеличит его объём до внушительных 722 литров, а если добавить к нему второй — до 2 120 литров.

РАЗМЕР ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ

При создании X7 во главу угла ставился комфорт, а значит, никто не мог справиться с этой задачей лучше, чем команда инженеров, работавшая над легковой «семёркой». Поэтому, несмотря на изначальную унификацию с Х5, уже в базе Х7 будет оснащён адаптивными амортизаторами и пневмоподвеской с новыми баллонами. Переработаны резино-металлические шарниры задней многорычажки, изменены настройки рулевых механизмов. Одним словом, конструкцию адаптировали с учётом высокого центра тяжести и возросшего веса. А вот набор моторов Х7 полностью идентичен BMW X5, и базовым для России станет xDrive30d с трёхлитровой дизельной шестёркой мощностью 249 л. с. Чуть выше располагается бензиновая xDrive40i (3.0 л, 340 л. с.), а в качестве топового предлагается четырёхтурбинный дизель M50d объёмом 3.0 (400 л. с.). В США по понятным причинам никаких дизелей не будет, а мы, скорее всего, не увидим xDrive50i. В целом это понятно — овчинка выделки не стоит, ведь в России в этом классе наибольшей популярностью будут пользоваться дизельные версии.

В М-обвесе новый X7 смотрится очень грозно. По-крайней мере,

домохозяйкам с футбольном командой в салоне здесь явно не место

По надутым ноздрям не прошёлся только ленивый.

Но не пугайтесь, вы к ним быстро привыкните

НЕКОТОРЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Знакомство с X7 мы начали с версии xDrive40i. Машина была обута в опциональные разновеликие шины диаметром 22 дюйма, но, даже несмотря на это, было заметно, что её реакции в полной мере соответствуют задумке создателей. На больших неровностях кроссовер качался, словно корабль, а мелкие проглатывал, не смущаясь. Вообще, в поведении X7 наблюдались солидность и монументальность. Рядная бензиновая шестёрка объёмом 3 л выдаёт 340 л. с. и обладает вполне разумной динамикой (6,1 сек. до сотни). На крейсерских скоростях машина радует тишиной в салоне и разумным расходом топлива — 8,4 л/100 км в загородном режиме (хотя шумоизоляция колёсных арок могла бы быть и лучше). Несмотря на бесшумную работу, мотор выдаёт впечатляющие 450 ньютонов крутящего момента начиная уже с 1500 об/мин, поэтому резкие ускорения происходят без надрыва, хотя и сверхъестественной динамики тоже незаметно. Несмотря на уверения, что X7 великолепно держит прямую, во время марш-броска по автострадам вопросы к курсовой устойчивости всё-таки возникали. На прямых хайвеях машину то и дело приходилось поправлять. Возможно, виной тому сильный ветер и парусность большого кроссовера, по крайней мере на это ссылался менеджер проекта, выслушивая наши претензии. Тормозная система, не имеющая гидравлической связи с колёсами, произвела самое приятное впечатление — на педаль не приходят вибрации от антиблокировочной системы, что помогает сохранять спокойствие в критических ситуациях. В поворотах Х7 отлично держит дугу, а крены даже у версии без активных стабилизаторов вполне умеренные. Однако усилие на руле лишено той фирменной обратной связи, которой всегда славились баварские кроссоверы. Версия xDrive50i отзывается грозным рыком спортивного выхлопа, стоит только прикоснуться к кнопке Start/Stop. Под капотом — V8 объёмом 4.4 л, выдающий внушительные 462 л. с. и разгоняющий автомобиль до сотни за 5,4 сек. Вот это другое дело — настоящий BMW! Руль наполнен, возможно, даже избыточной тяжестью, но это ровно то, чего не хватает трёхлитровой версии. Кроме того, кроссовер с V8 отличается точными откликами в поворотах и буквально провоцирует поддать газу. Задние управляемые колёса уменьшают радиус разворота и снижают боковые нагрузки на пассажиров, но почувствовать это можно только при резких перестроениях.

ЦЕНА ПРЕВОСХОДСТВА

Остаётся загадкой, почему баварцы 13 лет тянули с премьерой в этом классе, но поработали они хорошо. Теперь придётся поработать покупателю, потому что стоимость базовой версии xDrive30d начинается от 5 млн. 930 тысяч рублей. Вариант xDrive40i оценивается в 6 млн. 100 тысяч, а BMW X7 M50d стоит от 7 млн. 620 тысяч рублей. Для сравнения: базовый Mercedes-Benz GLS 350d 4MATIC у нас стоит 5 млн. 600 тысяч. Впрочем, смело прибавляйте к любой из этих цифр полтора-два миллиона, потому что именно во столько обойдётся внедорожник с оптимальным набором опций. С другой стороны, высокой ценой покупателей из России не испугаешь, и, по слухам, все машины из первой партии уже зарезервированы. Однако совсем скоро будет представлено новое поколение Mercedes-Benz GLS, которое, без сомнения, получит гидропневматическую подвеску E‑Active Body Control, систему Road Surface Scan (сканирующую поверхность на расстоянии 15 м и выравнивающую положение кузова), мультимедиасистему MBUX и массу других технологий, а значит, BMW X7 почивать на лаврах явно не придётся.

Текст Алексей Дмитриев

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