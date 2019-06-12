Анатомия компакта. Тест-драйв Hyundai Creta

Мы начинаем длительный тест-драйв Hyundai Creta, который поможет понять, стоит ли вам покупать этот автомобиль

Как ни странно, во время первого мимолётного знакомства этот кроссовер запоминается прежде всего внешностью. Обилие острых форм, о которые, кажется, можно уколоться, но при этом ни одной случайной детали — дизайн самый что ни на есть европейский. И ниспадающая к самому носу поясная линия при горизонтальной крыше неожиданно перекликается с некогда популярным мерседесовским внедорожником. Конечно, в деталях Hyundai Creta не похожа на Mercedes-Benz GLK, но общие пропорции всё же намекают на благородство форм и идеально подобранные углы. Кстати, среди великого множества компактных кроссоверов именно Creta чаще других становится предметом наружного стайлинга. Скорее всего, по причине изначально вызывающего экстерьера и молодёжной аудитории автомобиля в целом.

Интерьер Hyundai Creta прост и логичен. Каждая ручка и кнопка

на своём месте, и главное — не надо гадать

где что включается

Но у нас нет задачи превратить бюджетный кроссовер в шоу-стоппер. Наша цель — подробно изучить Hyundai Creta и выявить то, что невозможно почувствовать ни во время короткого теста, ни во время эпизодической каршеринговой эксплуатации. Обычно компактные кроссоверы марки, помимо размерных отличий, имеют ещё и некий элемент спортивности. Creta — не исключение. У неё действительно хорошо настроенная подвеска, упругая и почти всеядная. Конечно, по большей части из-за отсутствия модных нынче низкопрофильных колёс, но над пружинами с амортизаторами тоже неплохо потрудились. Двухлитровый мотор для лёгкой машины в городе даже избыточен. Шестиступенчатый автомат не так быстр, как хотелось бы, и его ручной режим добавляет не столько резвости, сколько дёрганности. Руль может показаться тяжеловатым, но это нынче модно — слишком лёгкое руление не в тренде, а ощутимое усилие убеждает современных массовых пилотов в серьёзности автомобиля и его претензиях на спорт. В реальности, конечно, важнее наличие или отсутствие единения с машиной, и тут Hyundai тоже постарался. Избитый штамп «обратная связь» в самом деле присутствует, позволяя водителю порезвиться в поворотах и уверенно выходить на обгон.

Задний фонарь прошёл внеплановый тест на травмобезопасность.

Бешенный велосипедист затормозил прямо в угол стоящего

авто. Пластик разрушился, но человек серьёзных

повреждений не получил

Тонкости работы полного привода мы оставим на потом, а пока отметим отменные тормоза, не часто встречающиеся на кроссоверах подобного класса. Получается даже перераспределить вес в начале поворота и почувствовать, как нагружается внешнее переднее колесо. Неужели корейцы и впрямь нацелились на гоночный сегмент молодёжно-кроссоверной аудитории? И ещё одно наблюдение — многие компакты грешат тесным багажником с неудобным проёмом. У Creta всё как у больших — проём полноценный и прямоугольный, пол багажника невысок, да и само пространство для поклажи не страдает минимализмом. Думаете, настоящие спортсмены любят глобально закупаться по выходным? Похоже, что так. В любом случае мы всё проверим и подробно расскажем. До встречи через пару месяцев!

Текст Евгений Хапов

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