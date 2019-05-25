На пути к гармонии. Тест-драйв Hyundai Tucson

Гармоничный и сбалансированный. Эти слова как нельзя лучше определяют обновлённый Hyundai Tucson. Впрочем, он и прежде был молодцом — симпатичный снаружи, удобный внутри и, самое главное, не такой уж дорогой

Для тех, кто собирается путешествовать на Hyundai Tucson или часто съезжать на нём с асфальта, или просто таскать прицеп, дизельная версия — оптимальный вариант. Хотя, надо признать, она выглядит наиболее удачной и с остальных точек зрения. Поэтому мы решили опробовать её в деле, тем более что по части техники как раз случилась серьёзная обновка — автомат вместо прежних шести диапазонов получил восемь. Возможно, это событие не покажется вам таким уж важным, но не стоит его недооценивать: полностью исчезли рывки при переключениях, подкорректирована блокировка гидротрансформатора, а динамика ускорения субъективно улучшилась, хотя в технических характеристиках время разгона до сотни указано прежнее — 9,5 сек. В любом случае мотору теперь живётся легче, поскольку силовой диапазон коробки шире, а это положительно сказывается на постоянстве тяги на всех оборотах. Кроме того, одной из важных составляющих улучшения проходимость на бездорожье, является принудительная блокировка электромагнитной муфты. И тут тоже есть заметные изменения. Раньше привод к задним колёсам автоматически отключался на 40 км/ч, а теперь — на 60. Разница в 20 км/ч принципиальна, поскольку именно в районе 40–50 и происходит большинство экспериментов на тему «пройдёт/не пройдёт». Да, муфта может нагреться, но её отключит автоматика, не дав ей сгореть. И если такое случится, не переживайте — остынет и заработает снова.

Кроссоверу идут яркие цвета. В чёрном или сером

он не слишком выразителен

Расход топлива с новой трансмиссией должен снизиться, хотя обещанные 100 мл экономии на 100 км пробега в рамках городских циклов незаметны. И без того жёсткая подвеска у дизельной версии спереди ещё немного погрубела. Хорошо это или плохо? С одной стороны, хотелось бы больше комфорта на лежачих полицейских, и, признаться, мы ждали, что в рестайлинговой версии подвеска станет эластичнее. С другой, передняя и задняя подвески теперь ближе по характеристикам, и несильно загруженная машина проходит быстрый поворот даже интереснее, провоцируя своими повадками к некоторой спортивности. Ощутимо лучше кроссовер справляется и с мелкими асфальтовыми неровностями, но не любит большой артикуляции подвески, а значит, вряд ли порадует владельца на кочках лесных дорог. Больше того, любая крупная неровность приводит к сильной встряске и звуковому аккомпанементу, поэтому передвигаться вне дорог на машине надо осторожно и небыстро. Не способствуют плавности хода на кочках и 19‑дюймовые колёса, но это можно списать на общегородскую направленность «Тусана» — ведь на асфальте на высокой скорости и в дальних путешествиях управляемость, пожалуй, важнее.

Отдельная история — современное рулевое управление компании Hyundai. Его, без сомнения, можно назвать интеллектуальным и даже немного роботизированным. Практически вся модельная линейка марки может похвастать активным рулём, умеющим не просто следить за рядом, но и ассистировать водителю на изгибах дороги. На эту, безусловно, комфортную опцию разные пользователи реагируют по-разному. Люди, десятилетиями привыкшие не расслабляться за рулём, всегда «быть в контуре», следить за малейшими отклонениями от траектории, такую рулёжную самостоятельность воспринимают как покушение на самое святое. В результате первые пять минут вместо единения с машиной начинается борьба за руль, пускай и безопасная, но утомляющая. В отличие от ретроградов, незамутнённое сознание молодёжи мигом подсказывает правильную тактику общения с продвинутыми системами — алгоритм, на который и делали расчёт конструкторы. Всё просто — не надо бороться с ожившим рулём, не стоит ему противоречить и заставлять проходить траекторию, рассчитанную человеком. Поверьте, умная машина на самом деле делает это не хуже и корректирует угол поворота только тогда, когда вместо умозрительно усреднённой дуги можно пройти идеальную. Больше того, кроссовер в большинстве случаев сам следует оптимальному курсу, и выходит, что руль не надо держать вцепившись, достаточно его лишь придерживать. Это безусловно расхолаживает водителя, у которого появляется возможность отвлечься и не так тщательно следить за траекторией. Провоцирует ли такой расклад к популярной нынче езде с телефоном в руке? Похоже, да, причём из-за ненавязчивости работы подруливания может сложиться ощущение, что вы и в самом деле Юлий Цезарь — можете и рулить, и в чате сидеть, и кофе попивать. Особенно если включён и адаптивный круиз-контроль. Но всё же, не ведитесь на подобный самообман. Система создана лишь для того, чтобы облегчить работу водителя, но полностью заменять его пока не собирается. Поэтому если совсем отпустить руль, она сначала просигналит, мол, держи руль, а потом и вовсе отключится. И уж если мы заговорили о роботизированной части Hyundai Tucson, нельзя не отметить, что круиз-контроль включает и функцию лимита скорости (это очень полезно, когда на пути встречаются вездесущие камеры), а также способен автоматически затормозить перед возникшей впереди преградой. Это для тех, кто любит изучать экран телефона в пробке.

Быстро ехать по просёлку можно, но лишь избегая

контакта колёс с камнями и кочками

Внешне автомобиль поменялся несильно — полностью диодные передние фары слегка изменили разрез, более угловатой стала решётка радиатора, дневные ходовые огни по низу бампера приняли форму буквы L. Сзади нововведений и того меньше — чуть другие фонари, слегка изменён бампер… А вот внутри многое по-другому. Передняя панель полностью перестроена, и из её центра на водителя гипнотическим взглядом циклопа смотрит внушительный экран мультимедийного центра с двумя круглыми ручками по краям. Выглядит непривычно и даже немного чужеродно — словно кто-то нашёл на блошином рынке старинный радиоприёмник и пристроил его на верхнюю часть торпедо, но пользоваться им удобно, и, конечно, отдельное спасибо за сохранённые ручки громкости и настройки. На ходу мимо них не промахнуться — это большой плюс в эпоху повального увлечения гладкими стеклянными панелями и нетактильными клавишами.

Посадка водителя удобна. И по высоте, и по расстоянию до руля регулировки избыточны, а крыша не давит на макушку даже у рослых. После многочасовой езды ничего не затекает, хотя на первый взгляд подушка коротковата, да и особой боковой поддержки не предусмотрено. В общем, вполне среднестатистическое кресло. А вот задние сиденья удивляют диапазоном регулировки спинки, причём нормальный её наклон подразумевает буквально императорскую посадку. Подушка невысока, но коленям не тесно. В целом места достаточно даже для троих, хотя среднему пассажиру достанутся более жёсткие условия — в качестве спинки выступает обширный подлокотник, а сидеть придётся на разделяющем крайние места валике. Зато дорогу видно. Главный козырь хозяйственных владельцев — багажник, объём которого варьируется от 500 до 1,5 тыс. литров. Кроме того, раздельно складывающиеся спинки второго ряда, жёсткий фальшпол (под которым полноразмерная запаска), большой проём пятой двери, открывающейся взмахом ноги под задним бампером.

Сдавать назад помогает камера, но в сырую

погоду она быстро пачкается

Помимо перечисленных, в обновлённом Hyundai Tucson предусмотрен дополнительный набор современных опций. Это подогрев и вентиляция сидений, беспроводная зарядка телефона, предупреждение о помехе при движении задним ходом и выезде со стоянки, система мониторинга слепых зон и фары, умеющие выключать дальний свет, чтобы не слепить встречных водителей. Но знаете, что самое ценное в этом кроссовере? Его сбалансированность. Автомобиль даёт именно то, на что и рассчитывает его покупатель — комфорт и безопасность в городе, возможность перевезти много объёмного багажа, хорошую динамику и экономичность в путешествиях. Он идеален по размеру, модно выглядит и немного опережает ожидание среднестатистического водителя по части драйверского интеллекта. Возможно, это и есть идеальный автомобиль будущего.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОДРОБНОСТИ Кроссовер Hyundai Tucson построен в несущем кузове, двигатель расположен спереди поперечно, привод постоянный на передние колёса, на задние – через многодисковую муфту. Перечень двигателей включает бензиновый мотор 2.0 с мощностью 150 л.с. и два дизеля – 1.6 (177 л.с.) и 2.0 (185 л.с.). Бензиновые версии возможны с автоматической и механической коробками, с полным или передним приводом. Дизельная машина 1.6 комплектуется только 7-ступенчатым роботом, а двухлитровая – только 8-ступенчатым автоматом. Оба дизеля – только полноприводные

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИCТИКИ HYUNDAI TUCSON 2.0 DIESEL

Длина/ширина/высота: 4 480/1 850/1 655 мм

Разгон до 100 км/ч: 9,5 сек

Максимальная скорость: 201 км/ч

Цена от: 1 824 000 ₽

Колёсная база: 2 670 мм

Дорожный просвет: 182 мм

Объём багажника: 488/1 478л

Снаряжённая масса: 1 846 кг

Полная масса: 2 250 кг

Трансмиссия: 8АТ

Тип привода: Электронно-подключаемый

Тип двигателя: Турбодизель R4

Объём двигателя: 1 995 см3

Мощность: 185 л.с.

Крут. момент: 400@1 750–2 750 Нм@об/мин

Передняя подвеска: Независимая

Задняя подвеска: Независимая

Тормоза, пер./задн.: Дисковые/дисковые

Текст Евгений Хапов

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