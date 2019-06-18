По прозвищу «Тихий». Тест-драйв Nissan Qashqai

Nissan Qashqai — одна из тех моделей, которые сформировали нынешнюю автомобильную моду. С её появлением началось повальное увлечение компактными кроссоверами, а заодно наш мозг окончательно смирился с идеей, что SUV не обязательно должен быть полноприводным. Рассказывая об обновлённом Qashqai, маркетологи много раз повторили слово «красота», а чтобы подчеркнуть важность момента, говорили они это на фоне горного массива Метеоры в Греции

Он появился в 2007 году и настолько взбудоражил рынок, что максимальное время ожидания нового автомобиля порой достигало девяти месяцев. Мало того, ушлые перекупы продавали очередь на Qashqai — так же, как когда-то на вожделенные «Жигули». Ниссановцы не без гордости говорят, что за время присутствия на рынке кроссовер разошёлся тиражом более 300 000 экземпляров, да и по поводу новой модели настроены очень оптимистично. И, собственно, понятно почему, ведь автомобиль хоть и не поменялся концептуально, стал значительно современнее как внешне, так и внутри. Например, кузовные панели и детали интерьера первого поколения были лишены острых углов. Двенадцать лет назад дизайнерский мир всё ещё поддерживал идеи биодизайна, поэтому формы почти всех автомобилей были округлыми и по нынешним меркам слегка наивными. Вспомните, какие причудливые ассоциации рождались в наших головах, когда мы смотрели на транспортный поток: овощ на колёсиках, какая-то рыба, инопланетянин, а вот собачка… Но тема биологии как-то очень быстро иссякла, поэтому уже в первом поколении после рестайлинга Nissan Qashqai обрёл менее наивный облик благодаря ощутимым переменам прежде всего в передней части. Второе поколение в плане внешности и вовсе ушло от заветов предков, став значительно более дерзким благодаря новым острым линиям, выштамповкам на бампере и хищной передней оптике. И вот теперь, когда новая художественная концепция бренда полностью сформирована и обкатана на X‑Trail, появилась обновлённая версия Qashqai, которую авторитетные эксперты от клавиатуры уже успели охарактеризовать как самую агрессивную из всего кроссоверного ряда Nissan. Что ж, пожалуй, можно согласиться с уважаемыми теоретиками — автомобиль получился яркий, сохранив при этом ставший легендарным форм-фактор.

В таком цвете кроссовер выглядит эффектно, но покупать

всё равно будут чёрные и белые

Предметом особой гордости, как и в случае с внешностью, представители компании считают количество новых решений, призванных обеспечить комфорт и покой пассажиров. Самое интересное, что над ними работали российские инженеры, которым наши особенности эксплуатации значительно ближе, чем условным европейцам. Именно поэтому при подготовке автомобиля к производству они основательно поработали над шумоизоляцией, зная, как ревностно относятся наши покупатели к посторонним звукам. Моторный щит, передние крылья, днище, пороги — всё это «заглушено», и теперь вы не услышите радостных песен мелкой щебёнки или песка в арках, а акустическое лобовое стекло практически полностью нейтрализует шум от набегающего потока воздуха.

ЗА КОМФОРТ!

Подвеску тоже модифицировали, сделав пружины более мягкими и добавив несколько демпферов. Таким образом, предполагается, что трясти на мелких неровностях будет меньше. Борьбой с этим недугом займутся и новые 18‑дюймовые шины, которые, как мы в итоге выяснили, значительно более комфортны, чем самые дорогие 19‑дюймовые. Да, у них не такие пафосные диски, но, во‑первых, и на 18‑х машина смотрится неплохо, а во‑вторых, не дрожит на грунтовке, как куст черёмухи.

Ну и наконец самое любимое. Момент, когда представители Nissan начинают улыбаться шире — оснащение салона. Если коротко, то комплектации стали богаче, даже базовая, а в дорогих появились функции, которых покупатели ждали, на которые надеялись и в которые верили. Принимая во внимание особенности местного климата, а точнее его непредсказуемость, в отдельных комплектациях Qashqai появился обогрев заднего дивана. Хотя тут есть забавная особенность: подогреваются подушка и поясница у боковых мест второго ряда, а сам обогрев включается одной клавишей на центральной консоли. То есть, чтобы прогреть пятую точку, придётся просить водителя или переднего пассажира нажать заветную кнопку.

Руль нового дизайна, скошенный снизу (как у истинных спортсменов), ничуть не диссонирует с интерьером, который, как и внешность, перестал быть приторно умиротворяющим. Помимо грелок, в дорогих версиях Qashqai — средоточие электроники и высокоинтеллектуальных помощников. Камерой 360 нас уже не удивить, как и системой автоматической парковки, поэтому Nissan оборудовал кроссовер системой предотвращения столкновений. Она оценивает обстановку с помощью радара на скоростях от 40 до 80 км/ч, и, случись электронике обнаружить препятствие, автомобиль сначала прозрачно намекнёт, что пора тормозить, потом пронзительно завизжит и, если человек не реагирует, применит экстренное торможение. Правда, пока что эта умная штука умеет тормозить только перед автомобилями и автобусами — людей, котов и велосипедистов она не различает. Но, говорят, что очень скоро она поумнеет, и тогда водители будут тратить меньше и без того убывающих нервных клеток. Если продолжать тему душевного спокойствия, то система экстренного торможения при движении задним ходом теперь тоже есть, как и адаптивные фары и мониторинг давления в шинах. Правда, все эти радости жизни доступны только в самой дорогой комплектации.

Ну ладно, мы особо и не сомневались в том, что в новый автомобиль поселят роботов. Как-никак XXI век на дворе! Но что по железу? А тут всё значительно проще, ведь и моторы, и трансмиссии давно и хорошо себя зарекомендовали. Двигателей два: турбированный объёмом 1.2 л. и двухлитровый атмосферник, который особенно любим нашими соотечественниками, в силу того что у них до сих пор дёргается глаз при слове «турбо». Оба мотора доступны как с шестиступенчатой МКП, так и с вариатором, в программное обеспечение которого были внесены изменения. Например, имитация переключения передач стала более натуральной. Говорят, в силовых агрегатах тоже немного поковырялись, перенастроили системы управления, и теперь моторы острее реагируют на нажатие акселератора. В теории.

Эти эффектные диски положены самой дорогой комплектации,

вместе с низкопрофильными шинами. Красиво, но иногда

трясёт на мелких неровностях

Я СПОКОЕН

С точки зрения динамики двухлитровый Qashqai с полным приводом и вариатором изменился несильно, и перенастройку мозгов мотора и КП сможет оценить только прожжённый лётчик-испытатель, коих среди будущих покупателей автомобиля чуть меньше, чем ноль. Машина по-прежнему в меру динамичная, без надрыва и особых амбиций. Учитывая её основную аудиторию, это даже хорошо, потому что для тех, у кого хронически нестабильный гормональный фон, есть другие продукты. Это же, кстати, касается и управляемости, которая для задач, поставленных перед автомобилем, вполне понятна, а для всего остального есть Nissan GT-R. Что действительно стоит отметить, так это поразительную тишину в салоне — все эти панели, маты и вкладки в самом деле работают. Шума качения шин почти не слышно, мотор на крейсерской скорости напоминает о себе лишь оборотами тахометра, и если не включать радио, то можно услышать, как тикают часы на руке пассажира справа. Для тех, кто живёт в перманентном шуме, подобная изоляция от внешних раздражителей — великое благо. Сидишь себе и думаешь о прекрасном, а случись что — идиллию нарушит система экстренного торможения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИCТИКИ NISSAN QASHQAI 2.0 AWD Длина/ширина/высота: 4 379/1 836/1 590 мм

Разгон до 100 км/ч: 10,5 сек

Максимальная скорость: 182 км/ч

Цена, от: 1 576 000 ₽

Колёсная база: 2 646 мм

Колея пер./задн: 1 580/1 580 мм

Дорожный просвет: 200 мм

Снаряжённая масса: 1 575 кг

Трансмиссия: СVT

Тип привода: Электронно подключаемый

Тип двигателя: Бензин R4

Объём двигателя: 1 997 см3

Мощность: 144 л.с.

Крут. момент: 200@ 4400 Нм@об/мин

Передняя подвеска: Независимая Макферсон

Задняя подвеска: Независимая многорычажная

Тормоза, пер./задн.: Дисковые/дисковые

Шины передние: 215/55 R18

Текст Максим Ракитин

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