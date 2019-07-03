Знаменитый советско-российский журналист и автомобильный историк Лев Шугуров у большинства читателей ассоциируется или с журналом «За рулём», или с выпущенным уже в постсоветские годы трёхтомным сборником «Автомобили России и СССР». Однако этот монументальный труд, до сих пор привлекающий внимание всех, кто интересуется историей советского автопрома (особенно его раннего периода), написан в том числе на основе самой первой книги Шугурова «Автомобили Страны Советов». Ещё до её появления Лев Михайлович успел сделал карьеру одного из главных автожурналистов и экспертов СССР: он комментировал чемпионаты по кольцевым гонкам, вёл рубрику по истории советского автопрома в рисунках (из-за отсутствия фотоизображения некоторых моделей), и именно ему поручили спроектировать автомобиль для кинофильма «Золотой телёнок». «Автомобили Страны Советов» стали логичным продолжением деятельности Шугурова — его уникального опыта и поразительных энциклопедических знаний с лихвой хватило на одно из самых полных исследований развития автомобильной промышленности XX века.

Сегодня найти книгу непросто: время от времени она появляется в букинистических онлайн-магазинах, но, скорее, является библиофильской редкостью, несмотря на довольно большой изначальный тираж. На специфическое повествование, характерное для конца 70‑х годов прошлого века, можно закрыть глаза, потому что, когда дело доходит до деталей исследуемого предмета, контекст для автора уже неважен. Внутри очень много редких иллюстраций и технической информации, благодаря которым книга становится отличным примером нон-фикшен ушедшей эпохи и украшением любой современной автомобильной библиотеки.





Текст Кирилл Сульмин