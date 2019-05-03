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Новости   3 мая 2019   

В России появится ещё один автозавод по выпуску немецких кроссоверов

Вслед за маркой Mercedes своим собственным заводом на территории России захотела обзавестись марка BMW

Марка BMW выпускала свои автомобили на калининградском заводе Автотор больше 20 лет — с 1998 года. В прошлом году объем выпуска баварских машин на этой площадке вырос на 17% — до 21 тысячи штук. По мелкоузловой технологии MKD здесь производят седаны 3-, 5- и 7-й серий, а также кроссоверы X1, X3, X4, X5 и X6.

 

 

В администрации Калининградской области рассказали, что BMW рассматривает строительство отдельного завода на территории индустриального парка Храброво, который расположен на солидном удалении от «Автотора». Зато до порта, куда приходят машинокомплекты, — всего полчаса езды. Плюс на участке есть электросети, газоснабжение и водоснабжение.

Режим калининградской особой экономической зоны предполагает, что на протяжении первых шести лет резиденты не платят налоги на прибыль, землю и имущество. В Минпромторге подтвердили наличие отдельной заявки на СПИК от BMW. Ранее предполагалось, что баварцы выйдут на подписание контракта не самостоятельно, а с российским предприятием.

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