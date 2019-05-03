Ателье Delta4x4 подготовило экстремальный вариант Volkswagen Amarok

Немецкое тюнинг-ателье Delta4x4 подготовило экстремальный вариант пикапа Volkswagen Amarok. Автомобиль стал на 200 миллиметров шире, а его высота увеличилась на 250 миллиметров (до 2154 и 2084 миллиметров соответственно).

Пикап получил 10-сантиметровый «лифт», а также набор внедорожных пружин и амортизаторов Bilstein, которые делают автомобиль выше еще на четыре сантиметра. Кроме того, «Амарок» оснастили 20-дюймовыми дисками из алюминиевого сплава и 35-дюймовыми «зубастыми» покрышками Cooper. За счет них высота машины увеличится еще на 10 сантиметров.

Также для машины можно заказать комплект шин 33-дюймовых шин Yokohama, который обойдется в 4500 евро (вместе с дисками) или почти 325 тысяч рублей по текущему курсу.

Дополнительно новинка имеет массивные расширители колесных арок, силовой бампер с дополнительным освещением, светодиодную «люстру» и черно-красную матовую окраску кузова.

Информации о технической начинке тюнингованного варианта нет. В России модель доступна с дизельными моторами мощностью 140, 180 и 224 силы. Самый доступный вариант стоит от 2,4 миллиона рублей, а топовый – 3,9 миллиона рублей.

В сумме доработки Delta4x4 обойдутся в 8,3 тысячи евро (600 тысяч рублей).

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