Инженеры SRT Engineering построили Dodge Durango на 808 л.с.

Отделение SRT Engineering марки Dodge подготовило самый быстрый трёхрядный кроссовер Америки к участию в ежегодной гонке Tire Rack One Lap of America, которую называют преемником легендарного «Пушечного ядра» (Cannonball Run). Вместо 6,4-литрового «атмосферника» HEMI автомобиль оснастили компрессорной «восьмёркой» от Challenger SRT Hellcat Redeye, а также деталями из каталога Mopar.

Концепт Dodge Durango SRT Pursuit, выполненный в стиле полицейского перехватчика, приводит в движение 6,2-литровый V8 HEMI с механическим нагнетателем от топовой модификации купе Challenger. Двигатель выдает 808 лошадиных сил (958 Нм) и работает в паре с восьмидиапазонным «автоматом» TorqueFlite, который передает момент на все колеса через полноприводную трансмиссию с особым трековым SRT-режимом работы. Помимо нового мотора, Durango SRT Pursuit укомплектован выхлопной системой из нержавеющей стали с низким сопротивлением потоку и набором пружин с занижением просвета на 15 миллиметров.

Tire Rack One Lap of America — недельная гонка, которая проходит по дорогам семи штатов и на восьми гоночных треках. Участники передвигаются от одной трассы к другой без сторонней поддержки, соблюдая все правила дорожного движения. Победителем класса становится тот экипаж, что покажет в заезде по треку лучшее время.

В оснащение Durango SRT Pursuit также вошли 20-дюймовые колеса, обутые в покрышки Pirelli P-Zero размерностью 305/35 от Dodge Challenger SRT Hellcat Widebody, тормоза Brembo с двусоставными дисками и шестипоршневыми суппортами спереди (сзади диски обычные, а суппорты четырехпоршневые), проблесковый маячок Whelen серии Ceridian и система громкой связи. В салоне установлен каркас и пятиточечные ремни безопасности. Второй и третий ряд сидений в целях снижения массы демонтированы.

Обычный Dodge Durango SRT оснащен 6,4-литровым V8 мощностью 481 силу и 637 Нм момента. С места до 60 миль в час (97 километров в час) кроссовер разгоняется за 4,4 секунды, а четверть мили проходит за 12,9 секунды. Быстрее только семиместный Bentley Bentayga, который достигает первой «сотни» уже через 4,1 секунды.

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