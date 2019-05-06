Белорусский МАЗ подкинул конкурентов «Газели» и «Транзиту»

Минский автозавод открыл предварительный прием заказов сразу на две новинки в жанре легкого коммерческого транспорта, которые вполне могут составить конкуренцию ГАЗели-Next и фордовскому «Транзиту». Хотя собственно к белорусской инженерии микроавтобус и фургон имеют довольно слабое отношение.

На официальном сайте МАЗа появились страницы с характеристиками пассажирского микроавтобуса МАЗ-281040 и цельнометаллического фургона МАЗ-365022. Характеристики, впрочем, идентичны.

Обе модели оснащаются двигателем с индексом HFC4DE1-1D, разработанным китайцами из JAC. 2,8-литровый дизельный агрегат развивает без малого 150 л.с. и сочетается с китайской же 6-ступенчатой механической КПП. Системы полного привода пока не предусмотрено. По некоторым данным, новинки представляют собой, по сути, китайские JAC Sunray, сборка которых по крупноузловому методу организована на Минском автозаводе.

Передняя подвеска новинок – независимая, с поперечными рычагами и амортизаторами, задняя организована по зависимой схеме с рессорами и амортизаторами, а также стабилизаторами поперечной устойчивости.

Обе модели в длину вытянулись на 6 м, ширина и высота микроавтобуса и фургона составляет 2 100 и 2 800 мм при колесной базе в 3 570 мм. При этом микроавтобус способен принять на борт до 16 пассажиров, а грузоподъемность фургона при снаряженной массе в 2 620 кг составляет 1 430 кг. Стоит отметить, что полная масса ГАЗелей-Next варьируется на данный момент в зависимости от комплектации от 3 500 до 4 600 кг.

Стоимость белорусских новинок пока не называется, хотя известно, что МАЗ уже открыл прием заказов на фургон и микроавтобус в Белоруссии и Украине. В базовую комплектацию микроавтобуса вошли АБС и EBD, «тревожная кнопка» Эра-Глонасс, электростеклоподъемники и электрозеркала, аудиосистема и кондиционер, а также круиз-контроль и задний парктроник.

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