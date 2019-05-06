Кроссовер Lada XRAY Cross подвергли независимому краш-тесту

Стало известно, кто безопаснее — Lada XRAY или Hyundai Creta

Краш-тест по российской методике ARCAP — это фронтальный удар автомобиля на скорости 64 км/ч в деформируемый барьер из алюминиевых сот, имитирующий передок легковушки. Поскольку встречные столкновения редко происходят лоб-в-лоб, во время краш-теста испытуемая машина врезается только частью передка — перекрытие составляет 40%.

Разрывов металла по итогам эксперимента на кузове не обнаружилось, а результаты замеров не принесли неприятных сюрпризов. Поэтому эксперты ARCAP резюмировали: «Кузов, считаем, выдержал. Хоть и на пределе».

Дополнительно отмечено, что передние лонжероны, и вообще силовая структура кузова Lada XRAY Cross, полностью копируют Renault Sandero. Правда, вазовцы модифицировали подрамник передней подвески, заодно изменив кронштейны крепления, а также внедрили оригинальную рулевую колонку.

Суммируя оценки за краш-тест, эксперты получили 13,7 балла из 16. Это — полновесные четыре звезды ARCAP из четырёх возможных. Таким образом, Lada XRAY Cross встала на пятое место рейтинга — впереди оказались только седаны Volkswagen Polo (14,3) и Lada Vesta (15,1), а также автомобили марки Hyundai — Creta (15,7) и Solaris (16,0).

XRAY Cross хоть и держит смещенный удар, но без запаса: кузов платформы В0 по современным меркам слабоват. Особенно на фоне корейских машин.

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