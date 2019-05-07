Кроссовер Mercedes-Benz EQC получил особую стартовую версию

Компания Mercedes-Benz запустила в Бремене производство своего первого электромобиля, кроссовера EQC и открыла прием заказов. Продажи новинки начались с особого исполнения по имени Edition 1886, посвященного самому первому автомобилю марки.

Особая комплектация электрокроссовера должна напомнить публике о той роли, которую марка Mercedes-Benz сыграла в развитии индустрии личного транспорта на планете.

«C помощью спецверсии EQC Edition 1886 мы напоминаем об изобретении автомобиля как такового и подчеркиваем первопроходческий дух, который питает и характеризует нас сегодня больше, чем когда-либо прежде. Тогда мы впервые революционным образом преобразили индивидуальную мобильность. Автомобиль EQC знаменует собой еще один прорыв в новую эру – эру, в которой электромобильность является надежной, простой и в то же время волнующей», — заявила член Правления концерна Daimler Бритта Зеегер.

Отличия спецверсии состоят в нюансах отделки экстерьера и интерьера, а также в доступе к особым сервисам, который получат ее покупатели. Кузов EQC Edition 1886 может быть только одного цвета, который именуется «серебристый хайтек металлик», а акценты в отделке выполнены в черном цвете. В интерьере появились иные кресла и особые коврики, салон отделан комбинацией искусственной кожи и микрофибры в оттенках черном и синем индиго, а в набор оснащения вошли акустика Burmester и функция управления комфортом Energizing вместе с электронным фитнес-тренером Energizing Coach.

Покупатели EQC Edition 1886 получат доступ и к ряду сервисных пакетов, включая техобслуживание в течение шести лет, услугу «Забрать и вернуть» (специалисты сервиса забирают электромобиль у владельца и после обслуживания возвращают его в указанное место), а также возможность продления заводской гарантии.

Кроссовер оснащается двухмоторной силовой установкой с отдачей в 408 л.с. и 760 Нм крутящего момента, а также 80-киловаттной батареей с запасом хода примерно в 400 км. До 100 км/ч кроссовер способен разогнаться за 5,1 секунды. Базовая модификация Mercedes-Benz EQC оценена в Германии в 71 281 евро, а за версию Edition 1886 придется заплатить 84 930 евро.

О возможностях продажи электрокроссовера в России пока ничего не сообщается.

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