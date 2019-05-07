Запатентована внешность новой Lada 4×4

Достоверных данных о технических достоинствах Lada 4×4 нового поколения пока нет. По предварительным сведениям, в основу кроссовера будет положена «тележка», идентичная той, что применяется на вседорожниках Renault Duster и Kaptur. Соответственно, серийная новинка окажется игроком примерно того же ценового диапазона.

Ранее сообщалось о том, что платформа для «новой Нивы» будет хоть и от «Дастера», но нового поколения. Таким образом, не исключено, что Lada 4×4 окажется близким техническим родственником Renault Arkana, премьера которого уже не за горами. В этом случае Lada 4×4 окажется заметно дешевле донора платформы, чтобы не портить кросс-купе статистику продаж.

При этом высока вероятность, что Lada 4×4 обеих генераций будут какое-то время существовать на рынке параллельно.

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