Запатентована внешность новой Lada 4×4

Работа над новым внедорожником на АвтоВАЗе идет полным ходом: в базе Роспатента появились изображения некоего совершенно нового кроссовера, который предположительно станет преемником «старой Нивы». Сюрпризов не произошло.
Изображения вызывают отчетливые ассоциации с концептом Lada 4×4 Vision, который АвтоВАЗ с большим шумом представил на Московском автосалоне 2018 года.
Серийный кроссовер будет построен (если будет) с весьма высоким уровнем заимствований концептуального экстерьера: на патентных изображениях можно рассмотреть и характерную форму оптики, и Х-образное решение «лица» автомобиля и выштамповок на его бортах, и даже символические воздуховоды на широких задних стойках – они служат визуальной отсылкой к дизайну самой первой «Нивы».
Внешние ручки задних дверей замаскированы на стойках — это традиционное решение для мирового автопрома. А вот спрятанные заподлицо ручки передних дверей в серии маловероятны — слишком дорого в производстве и для конечного покупателя.
Достоверных данных о технических достоинствах Lada 4×4 нового поколения пока нет. По предварительным сведениям, в основу кроссовера будет положена «тележка», идентичная той, что применяется на вседорожниках Renault Duster и Kaptur. Соответственно, серийная новинка окажется игроком примерно того же ценового диапазона.
Ранее сообщалось о том, что платформа для «новой Нивы» будет хоть и от «Дастера», но нового поколения. Таким образом, не исключено, что Lada 4×4 окажется близким техническим родственником Renault Arkana, премьера которого уже не за горами. В этом случае Lada 4×4 окажется заметно дешевле донора платформы, чтобы не портить кросс-купе статистику продаж.
При этом высока вероятность, что Lada 4×4 обеих генераций будут какое-то время существовать на рынке параллельно.
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