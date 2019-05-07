Джеймс Бонд в новом фильме тряхнет автомобильной стариной

Премьера нового эпизода из саги о похождениях суперагента Джеймса Бонда состоится уже менее чем через год – в апреле 2020 года. В 25-м по счету фильме Бонд, как и прежде, будет демонстрировать высокий класс вождения, но на этот раз ему придется справляться с необычным раритетом.

Съемки фильма, известного под рабочим названием Bond 25, уже начались, и исполнитель главной роли Дэниэл Крейг уже был замечен за рулем. Как минимум в одном или нескольких эпизодах фильма старина Джеймс Бонд будет управлять другой стариной — весьма пожилым Land Rover III серии в двухдверном открытом кузове.

Предположительно, это будет первый автомобиль Крейга в фильме: новая история начинается на Ямайке, где Джеймс Бонд ведет размеренную жизнь отошедшего от дел суперагента. По информации, циркулирующей в британской прессе, в Land Rover уже подтвердили свое участие в работе над лентой и при этом назвали ситуацию «продолжением сотрудничества»: в фильме 2002 года «Умри, но не сейчас», снимались и Jaguar XKR, и открытый Land Rover Defender 110. Да и 15-м фильме «бондианы» The Living Daylights агенту 007 (тогда в исполнении Тимоти Далтона) уже довелось пару минут прокатиться непосредственно на Land Rover III серии — точнее, на его брезентовом тенте. А судя по кадрам со съемочной площадки юбилейной серии, размещенным в «Инстаграмме» режиссера ленты Кэри Фукунаги, на официальной страничке сериала в «Твиттере» и на других тематических ресурсах, британский «автоветеран» задействован уже по полной.

Впрочем, без привычных «Астонов» в рамках фильма тоже не обойдется, поскольку и эта британская компания также подтвердила появление ее суперкаров в Bond 25. Ранее уже собщалось, что в 25-м фильме Джеймс Бонд в духе времени пересядет на электрокар, однако, официально в Aston Martin пока ничего по этому поводу не говорят.

Компания Aston Martin собирается выпустить в свет лишь 155 экземпляров представленной относительно недавно полностью электрической четырехдверки Rapide E. Таким образом, если электрический суперкар все же будет сниматься в фильме, съемочной группе придется строить его бутафорские реплики.

По теме:

На Ebay продают реплику Defender’a из «бондианы»

Подпишись на канал 4×4 CLUB в Яндекс.Дзен