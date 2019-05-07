Defender или Discovery 4.1?

Land Rover должен делать бескомпромиссные внедорожники. Это аксиома. Тот модельный ряд, который у британцев доступен на данный момент, это утверждение поддерживает слишком слабо. Нет, я ни в коем случае не умаляю достоинств актуальных Range Rover и Land Rover, но, как ни крути, в последние годы британцы слишком углубились в экологию, электричество и искусственное наращивание модельной гаммы.

Тем временем, настоящего, брутального внедорожника, на котором не страшно и в брод, и в грязь, у LR нет. Пускай инженеры гордятся, что Discovery 5 преодолевает брод в 90 см. Да, может. Но едва ли хоть раз это сделает, потому что автомобиль с роскошным кожаным салоном и тонной электроники на борту ни один здравомыслящий владелец не подвергнет таким испытаниям.

А ведь еще недавно, до 2016 года, ситуация была чуть лучше. Discovery 4 с легкостью исполнял роль экспедиционного автомобиля, а в совсем уж суровых условиях ему приходил на помощь вечный Defender. Потому что оба были рамными, ремонтопригодными и выносливыми. И есть ещё одни крайне важный, чисто эстетический момент: многим, в том числе и мне, нравился квадратный дизайн этих машин. Круглобокий Disco 5 у нас, что называется, не зашёл во многом из-за дизайна.

Плохие новости: с рамой придётся попрощаться навсегда. Англичане уверены, что несущего кузова с подрамниками достаточно для обеспечения нормальной жёсткости и выносливости кузова и подвески. С точки зрения управляемости на асфальте это, несомненно, плюс: ниже центр тяжести, лучше связь по рулю. Но апологеты настоящих «проходимцев» будут скучать по валкости, легкой раскачке. Далеко не всем нужна острота суперкара при ежедневной езде пускай и по нормальным дорогам, но в нашем ненормальном окружении.

Недавний мониторинг репрезентативной выборки сообщества любителей Land Rover, то есть, общение с форумчанами и коллегами по цеху, выявили интересный момент: все ждут появления нового Defender. Хардкорные офф-роудеры хотят в очередной раз удостовериться, что лучше классического «Дэфа» уже не сделают, а вот владельцы Discovery 3 и 4 ожидают возвращения любимого угловатого дизайна и серьезных вездеходных данных.

Таким образом получается любопытная картина: грядущий Defender 2020 модельного года попадает аккурат на ту аудиторию, которая отказалась менять четвертый Disco на пятый! Впрочем, любителей покататься по глинистой колее LR тоже не забыл: для них Defender будет доступен с короткой колёсной базой.Более того: разведданные сообщают, что возможно, у Defender будет три варианта колесной базы и… барабанная дробь… кузов пикап в вариантах с одинарной и двойной кабинами. Увы, документально подтверждены пока только две версии: короткая трёхдверка и пятидверный вариант. Остальное – не более, чем слухи.

Моторы – и классические ДВС, и «мягкие» гибриды с 48-вольтовой бортовой сетью и генератором-аккумулятором, и даже полностью электрический вариант не исключен, поскольку платформа проектировалась с заделом на реверанс в сторону экологов. Подвеска – пневматическая или пружинная, а вот коробки передач – только автоматические. В общем, аппарат должен получиться достойный, хоть и противоречивый.

Чтобы заранее убедить будущих клиентов в надёжности конструкции, британцы пошли на интересный рекламный ход: они передали несколько предсерийных машин фонду Tusk Trust в Кению – там машины будут эксплуатироваться в тех же условиях, что и классические «Дефы»: на пересеченной местности, с полной нагрузкой, в условиях пыли и песка – а это, как известно, сам производитель относит к тяжелым условиям и рекомендует в таких случаях даже сокращать межсервисный пробег в два раза.

Публичный дебют должен состояться в сентябре 2019 года. Первые товарные машины поступят к дилерам в начале 2020 года. Новинка явно не станет столь же культовой, как предшествующая модель, но что-то мне подсказывает, что к новогодним каникулам число объявлений о продаже всех вариаций Discovery резко возрастёт…

А вот здесь можно узнать о редких версиях «классического» Defender.

Текст Евгений Липовицкий