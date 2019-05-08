Замеряем реальный расход. Chevrolet Niva

Chevy Niva не для дальних путешествий, расход великоват, это вам любой «шнивовод» скажет. И тут же усвистит в Хакассию из Петрозаводска или наоборот.

Что тут сказать? Путешествия в одиночку или вдвоём с мешком доширака, парой спальников и даже без палатки — это одно, а каждодневная эксплуатация в пробках с полным салоном и забитым багажником — совсем другое. Именно это показал наш тест на реальный расход.

Автомобиль нам достался самый что ни на есть стандартный и даже на зимней резине 215/65 R16, в версии LE+, то есть с кондиционером, двумя подушками безопасности, рейлингами и неокрашенными бамперами и накладками на двери. По моему мнению, эта комплектация самая удачная. Большая часть теста по времени прошла в Москве, а по расстоянию — в Смоленской и Тверской областях. И я не знаю, что бы мы делали в Москве без кондиционера, особенно с учётом того, в салоне иногда было трое детей, младшему из которых нет ещё и двух лет. Кстати, обитаемость большой компании в Chevrolet Niva — тема для отдельной истории. В остальном мне не хватало разве что противобуксовочной или блокировки пару раз. Причём я голосую именно за противобуксовочную — ходовая целее будет.

Но вернёмся к нашему тесту. Первый бак я откатал исключительно по Москве очень быстро, почти всегда — так получилось — с забитым всяким скарбом багажником и, как правило, с четырьмя или пятью человеками в салоне. И не всегда эти люди были детьми. Каково же было моё удивление, когда лампочка резерва загорелась на отметке 385,5 км (по навигатору 379,8). Я даже в руководство по эксплуатации полез: неужели, мол, забыл объем бака? Нет, всё верно, 58 литров. Как же так? Выходит, 15,2 литра на 100 км? Кстати, знаете, как посчитать расход? Количество топлива делим на пробег и умножаем на сто. И тут я вспомнил, что обычно после загорания лампочки проезжаю ещё сколько-то, а тут сфотографировал пробег сразу. И, прокатившись ещё 55 километров, пересчитал. Получились уже правдоподобные 13,2 литра на сотню. Это чуть больше заявленного заводом расхода в 13,0 литра в городе. А некоторые из опрошенных мной владельцев Chevrolet Niva говорили о 14 литрах стабильно при том, что они ездят в одиночку, а в багажнике лопатка МПЛ-50, домкрат и китайский спиннинг. И нет, я не плёлся как черепаха! Одно из условий теста, которые я себе поставил, — движение со скоростью потока, не медленнее и не сильно быстрее. Так же и на шоссе. Крейсерская — сто.

Ко второй части я подошёл с некоторой опаской, поскольку планировалось довольно длительное путешествие с преобладанием трассы и просёлка. Едем впятером. Очень было интересно, как сзади поместятся трое детей в креслах, спереди — двое родителей выше среднего и ещё багаж на три дня для всех. Своего рода мини-экспедиция с максимальной вместимостью. Итоговый результат меня порадовал и снова удивил. Получилось проехать 638 километров по GPS и 647,8 по спидометру, причём 65 — после загорания лампочки резерва. Больше я побоялся: был поздний вечер и обсохнуть не хотелось, а до попутных заправок оставалось ещё километров двадцать пять. В бак вошло 59 литров, что меня не сильно удивило, поскольку о подобном я слышал. Дело не в обмане на АЗС, а в особенностях бака, как и то, что отстрел — это система.

В итоге загородный тест показал расход в 9,2 литра на 100 километров. Как по мне, отличный результат для автомобиля с постоянным полным приводом, не самым совершенным двигателем и на зимней шипованной резине. А вы говорите, не для дальних пробегов.

А вот здесь мы выяснили реальный расход Suzuki Jimny

Текст и фото Игорь Губарь