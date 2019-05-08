Стартовали продажи внедорожника УАЗ Хантер Экспедиция

Ульяновский автомобильный завод начал продажи внедорожника УАЗ Хантер в исполнении Экспедиция. Покупателям доступен автомобиль в стильном двухцветном окрасе и с расширенным внедорожным пакетом для серьёзного бездорожья.

УАЗ Хантер Экспедиция по умолчанию оснащается силовыми бамперами и порогами, защитой рулевых тяг, а также экспедиционным багажником на крыше и откидным бортом. Образ покорителя бездорожья завершают электрическая лебёдка и внедорожные шины BFGoodrich All-Terrain размерностью 235/85 R16 на стальных дисках чёрного цвета. За счёт новых колёс увеличился дорожный просвет – с 210 до 241 мм.

Также клиентам не придётся доплачивать за оранжево-чёрный колер кузова (в гамме будут ещё два бесплатных цвета – коричнево-серый и хаки), пластиковые накладки на колёсные арки и тягово-сцепное устройство. В салоне – сиденья с водоотталкивающей обивкой и двойной прострочкой белого цвета. А передние кресла дополнены ещё и подогревом, который является частью стандартного оснащения.

УАЗ Хантер Экспедиция комплектуется четырёхцилиндровым мотором 2.7, развивающим 135 л.с. и 217 Н•м, пятиступенчатой механической коробкой передач Dymos и подключаемым полным приводом с демультипликатором и блокировкой заднего дифференциала.

УАЗ Хантер Экспедиция уже доступен к заказу у официальных дилеров УАЗ в России. Цена с учётом скидки по государственной программе «Первый/Семейный автомобиль» составляет 886 410 рублей.

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