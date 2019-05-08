Haval будет выпускать в России бюджетный кроссовер

Продолжая планомерно наращивать экспансию на мировом рынке, китайский автопром и в России не топчется на месте, а поступательно развивается. Очередной шаг в этом направлении намерена сделать, в частности, марка Haval, готовящая поставить на свой конвейер в России еще одну модель вдобавок к трем, уже заявленным ранее.

Как уже сообщалось, китайский производитель возводит в Тульской области свой новый завод, где и будет уже вот-вот, этим летом локализована сборка кроссоверов F7, F7x и H9. Дальнейшие же планы оказались весьма неожиданными: четвертой моделью в следующем году может стать вовсе не наиболее востребованный в России кроссовер H6, а его компактный сородич H2 – информация об этом появилась на портале «Китайские автомобили».

Предполагается, что такое решение принято службой маркетинга Haval, которая продвигает на российском рынке в первую очередь новую модель F7, а нынешний H6 с его богатым оснащением, может оказаться еще дороже, и это пока – до того, как покажет свой потенциал в продажах F7 — противоречит избранной китайскими маркетологами стратегии.

Что же касается модели H2, то она, находясь на другом конце иерархии, в эту стратегию вполне вписывается и при правильном подборе вариантов и комплектаций сможет конкурировать на российском рынке с Hyundai Creta, к примеру.

Напомним, что в структуре тульского предприятия Haval, в которое вложено 500 млн долларов – штамповочный, сварочный, сборочный и окрасочный цеха, а также цех по производству компонентов. Начав с выпуска 80 тыс. автомобилей в год при локализации в 30%, завод Haval планирует затем увеличить объем производства почти вдвое, до 150 тыс. автомобилей в год и достичь степени локализации более 50%.

По теме:

Haval начинает продажи Н2 и Н6 с новым логотипом

Подпишись на канал 4×4 CLUB в Яндекс.Дзен